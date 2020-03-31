全球航展陸續取消　珠海航展主辦方持續籌備：力邀俄空軍表演隊參展

▲第13屆珠海航展訂於11月中旬舉辦 。（資料圖／翻攝中國航展官方微信）

記者魏有德／綜合報導

2年舉辦一次的珠海航展將於今年11月中舉行，不過，受新冠肺炎疫情影響，本屆航展能否如期舉辦仍是未知數。《中國航展》微信公眾號昨（30日）發布消息指出，在全力打贏疫情防控阻擊戰的同時，有序推進第十三屆中國航展各項籌備工作。不過，全球各大航展因疫情相繼取消，珠海航展的舉辦時間又是較為寒冷的冬季，就全球疫情來看，仍待進一步觀察。

▲珠海航展是中國最大的航空航天博覽會 。（圖／翻攝中國航展官方微信）

《中國航展》表示，截至目前，已有來自中國、阿拉伯聯合大公國、澳大利亞、德國、俄羅斯、法國、芬蘭、美國、義大利、英國等國家及地區的400多家企業確定參展，除國內航空、航天、兵器、電子等大型企業參展外，空客、巴航、ATR、貝爾直升機、俄羅斯直升機、俄羅斯聯合發動機製造集團、利勃海爾、漢莎技術、霍尼韋爾、派克宇航等國際知名航空航天企業已確定參展。

▲中國空軍八一飛行表演隊。（圖／翻攝中國航展官方微信）

此外，主辦單位還透露，除中國空軍「八一」飛行表演隊外，俄羅斯空軍「勇士」飛行表演隊有望參加本屆航展，為現場觀眾帶來精彩的飛行表演。同時，地面裝備演示也將在上一屆的基礎上，增加更實戰化、專業化的演示手段，展現坦克、裝甲車等裝備性能的同時，帶來更震撼的動態表演。

▲珠海航展除航空航天展示，近年也增加地面部隊裝備演示 。（圖／翻攝中國航展官方微信）

不過，受疫情影響，包括原計劃7月下旬舉行的英國法恩堡國際航展、英國皇家國際航空紋身展以及計劃於4月底開始舉辦的鄭州航展，都已經宣布取消。雖然《中國航展》主辦單位對於本屆活動傳達出一定樂觀信號。不過，有分析認為，舉辦期間的國內外疫情仍然存在變數，珠海航展能否如期舉行仍需進一步觀察。