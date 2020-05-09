第13屆珠海航展11/10舉行　俄空軍「勇士飛行隊」攜蘇-30登場

▲解放軍空軍駕駛殲-10B演示眼鏡蛇動作。（圖／翻攝珠海發布官方微信）

記者魏有德／綜合報導

第十三屆中國（珠海）航展預定於11月10日至15日在珠海國際航展中心舉行。據官方微信指出，目前為止，已有400多家知名航空航天企業確定參展。至於每屆航展最為吸睛的飛行表演項目，據悉，除解放軍空軍「八一」飛行表演隊外，俄羅斯空軍「勇士」飛行表演隊將有望攜換裝後的蘇-30戰機參加。

▲解放軍紅鷹飛行隊。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，至於陸地裝備動態展出，本屆航展將重新規劃建設場地和觀演區，對演示場地進行全景實戰氛圍升級，設置起伏路、涉水池、中心轉向區、試車架、雙向大縱坡以及蛇形機動區等6大科目。

▲解放軍八一飛行隊。（圖／翻攝珠海發布官方微信）

預計將有坦克、裝甲車、防務突擊車、越野車等地面裝備進行爬縱坡、過壕溝、涉水池、蛇形機動等實景演示以及模擬部隊日常訓練場景，充分展示坦克、裝甲車等裝備性能。

▲殲-20於珠海航展上進行飛行表演。（圖／翻攝珠海發布官方微信）

珠海航展兩年舉辦一次，上屆航展最令觀眾印象深刻的便是解放軍空軍以及「八一」、「紅鷹」飛行表演隊的震撼演出。其中，空軍飛行員駕駛殲-20及殲-10B戰機，做出眼鏡蛇、極小半徑空翻和落葉飄等高難度機動動作，曾令世界各國軍武迷印象深刻。

至於今年舉辦的第十三屆中國（珠海）航展，截至目前已有來自中國、俄羅斯、美國等國家和地區的400多家企業確定參展，其中新增阿聯、芬蘭、瑞典、沙烏地阿拉伯4個參展國家；據瞭解，本屆航展也將朝「智慧航展」轉變，打造智慧航展APP，提供交通出行、酒店住宿、定位導航等一站式服務。