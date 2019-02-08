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1人能帶6枚導彈！　QN-202便攜式發射器還能「射後不理」

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軍武中心／綜合報導

武漢高德紅外有限公司此前研製了一款QN-202便攜式導彈發射系統，曾在2018年的珠海航展中展出，為單兵操作而特別設計，由導彈發射器和一個可以存放多達6枚導彈的背包組成，發射器重1.2公斤、滿載背包約重7.2公斤。

據《國家利益》報導，雖然該發射器尚未公布精確的參數，但還是能看出QN-202的尺寸與AK-12等軍用突擊步槍非常相似，配有可折疊槍托、前握把以及可隨時拆裝的瞄準鏡，非常符合現代人機工程設計原理。此外，該發射系統的目標指示是通過一個小型的側裝控制器所引導。

據報導，武漢高德公司表示，QN-202導彈系統是為了「射後不理」（Fire-and-forget）的使用模式設計的，也就是說鎖定目標並發射後，導彈會自己飛向2公里射程內的目標，這一過程無需任何人員操作引導，是一款輕便又智能的武器；另外還有中國北方工業研製的一種更大更重的版本，「紅箭-12」便攜式反坦克導彈發射器，最大的有效射程高達4公里，是QN-202的2倍。

▼紅箭-12反坦克導彈。（圖／百度百科）

▲▼紅箭-12反坦克飛彈。（圖／百度百科）

報導指出，武漢高德公司並沒有詳細說明QN-202導彈的最優的打擊目標類型，但以導彈的尺寸和重量分析，此系統應該是針對消滅輕型裝甲車而設計的；QN-202的便攜式發射器內能塞的裝置並不大，與其說「它缺少可靠的反坦克威力」，不如說是設計上的選擇，犧牲火力來換取更強大的機動性。

報導也說，因QN-202導彈的製造計畫尚未正式宣布，因此再投入批量生產前，此款導彈發射器可能還是會經歷多次改動；此外，目前QN-202的出口計畫也沒有確切的說法，但中國以前的武器交易紀錄給潛在的買家都留下了很好的印象，摩洛哥、蘇丹及葉門等國就曾購買了中國製的導彈發射器，「沒有意外的話，他們未來應該也會樂於訂購QN-202發射系統。」

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