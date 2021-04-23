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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「三接工程如火如荼進行中」　孫大千批蔡英文「再次」利用環團

▲孫大千批評蔡英文利用環團。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

▲孫大千批評蔡英文利用環團。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

政治中心／台北報導

針對總統蔡英文在「世界地球日」接見珍愛藻礁公投領銜人潘忠政在內等環團人士，國民黨政策會副執行長孫大千23日在臉書表示，蔡英文又再一次地利用了環保團體，當作自己在世界地球日作秀的陪襯配角；他讚揚環團令人敬佩，也許明知是一場騙局，卻仍認真努力準備了洋洋灑灑的建言項目。

孫大千列舉台灣人民在這場年度大戲中應該看清楚的幾件事情，包括：第一、蔡英文聽到了並不代表什麼。如果所謂的「聽到」，只是左耳進右耳出的虛應故事，那麼「聽到」跟「沒聽到」，其實沒有什麼差別。

第二、蔡英文聽到了卻從來沒有辦法做到。在過去五年來，蔡英文在世界地球日這天，總會例行公事式的接見環保團體，聆聽建言。如果真的這麼有效，還需要每年不斷重複的建議嗎？

第三、蔡英文只是想要維繫自己支持環保普世價值的光環。而善良單純的環保團體卻永遠被當成蔡英文形塑個人進步價值的無辜配角。

第四、蔡英文根本沒有真心打算守護藻礁。蔡英文總是要求有關單位積極進行溝通和說明，實際上三接工程已經在如火如荼的進行中。沒有停工，對話毫無意義可言。

第五、蔡英文必然會喊出另一個文青口號作為結論。如果在過去幾年來，減碳辦公室如同虛設，毫無作為，那麼成立綠電國家隊又有什麼用？更何況，如果凡事都要靠成立國家隊來解決，那麼要行政院來做什麼呢？

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