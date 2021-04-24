北京半程馬拉松今登場　疫後首個萬人賽事

▲北京半程馬拉松往年舉辦畫面。（圖／取自北京國際長跑節—北京半程馬拉松官方網站）

記者陳政錄／北京報導

在去年因疫情取消、改線上賽後，有65年歷史的北京半程馬拉松重啟，將於4月24日上午7時，在天安門廣場起跑。據了解，參賽人數預計將有1萬人，有望成為新冠肺炎疫情後，北京今年首個萬人以上規模的公開賽事。

北京半程馬拉松起源於1956年的環城賽，是中國大陸歷史最長的群眾性傳統體育活動之一，北京後於1981年起舉辦北京馬拉松，是經國際田徑聯合會（IAAF）認證，中國大陸最高水準的馬拉松賽。不過，去年受新冠疫情影響，先是北京半程馬拉松宣布改線上賽、延期舉行後，北京馬拉松也在同年底宣布2020年不舉辦。

▲北京半程馬拉松起點為天安門廣場。（圖／記者陳政錄攝）

根據北京半程馬拉松賽組委會日前公告訊息，中國銀聯2021北京國際長跑節—北京半程馬拉松起點為天安門廣場，終點為奧林匹克公園中心區慶典廣場，賽事設男、女半程馬拉松項目，規模約1萬人。往年，北京半程馬拉松參賽人數約2萬人。

為迎接疫情後首場人數破萬的大型賽事，落實防疫，賽事要求，組委會將採用集人臉識別和測溫功能於一體的智慧檢測設備，在賽前領物、比賽日選手入場、完賽物品發放等階段，對選手進行測溫及身份核驗；同時，上午北京部分道路將採取臨時交通管理措施。

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