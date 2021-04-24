北京「798藝術區」創始人　遭紀監委調查落馬

▲北京798文化創意產業投資股份有限公司董事長王彥伶。（圖／取自長安街知事百家號）

記者陳政錄／北京報導

北京知名的「798藝術區」不平靜。據北京市紀委監委23日通報，北京798文化創意產業投資股份有限公司董事長王彥伶，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。在一周前，他還曾出席過公開活動。

《北京日報》旗下公眾號「長安街知事」報導，王彥伶是北京798藝術區創始人，他1986年被分配到國營第798廠磁鋼分廠工作後，1998年認分廠長，21世紀初適逢大陸國企改革，798廠在產業重組發展的同時，利用空餘廠房投入藝術園區的創建及相關產業發展，成為馳名中外的文化創意產業園區，是北京市城市文化地標之一。

▲北京798藝術區。（圖／記者陳政錄攝）

公開資料顯示，王彥伶出生於1965年3月，北京人，在遭紀監委調查前，任職北京七星華電科技集團有限責任公司黨委副書記、董事、總經理，北京798文化創意產業投資股份有限公司董事長。

北京的798藝術區，位於朝陽區酒仙橋街道大山子地區，受惠於國企改革後建物租金低廉，來自北京周邊和北京以外的諸多藝術家工作室和當代藝術機構開始聚集於此，逐漸形成了一個藝術群落，因當代藝術和798生活方式聞名於世，也是遊客遊覽北京的必訪景點之一。

不過隨名氣越來越大，北京奧運以來，798藝術區開始受投機炒作風氣影響，租金也隨之上漲。面對未來的營運挑戰，王彥伶曾表示，要把798打造成全球獨一無二的藝術園區，同時，市場化是未來戰略化發展的唯一道路。

值得注意的是，也在不到一個禮拜前，4月18日17時許，798藝術區曾發生火災，起火點位於藝術區E02-1閒置建築二層夾層，過火面積約2平方公尺，附近街道濃煙瀰漫，所幸無人員傷亡、被困，在51名警消投入搶救後，大約一小時後火勢就被撲滅。

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▼國營企業老舊廠房活化改造後，成為知名的藝術區。（圖／記者陳政錄攝）