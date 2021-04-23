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爆裝監視器傳陸！海底撈4聲明「改進品質用」　網1懷疑：沒說清楚

▲▼ 海底撈（圖／翻攝海底撈官網）

▲台灣海底撈回應，若違法願承擔！（圖／翻攝海底撈官網）

網搜小組／劉維榛報導

知名餐飲「海底撈」向來注重客人感受，會提供美甲、擦皮鞋等服務，不過隨著加拿大分店爆出「每桌裝2監視器」，將拍攝影像全回傳中國後，引發眾人恐慌。對此，台灣海底撈發4點聲明，強調「若違法願承擔」，然而台灣網友卻對監視一事，引發兩派論戰。

台灣海底撈4點聲明中，首先監視器部分，官方表示「希望能夠更好地保障消費者用餐權益與安全，並且避免有服務不周的地方，改進服務品質，只是單純保存。」業者也強調，從未拿來作顧客辨別分析之用，所錄得影像會依錄影順序循環覆蓋前檔，一旦覆蓋後前檔即為刪除，不會有任何額外保存行為。

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第二點，會嚴格遵守台灣相法律法規，且資料暫存於門店，從未且將來也不會在台灣以外地區備份，會依據相關法規妥善管理。

第三點隱私方面，海底撈回應，對顧客資料有嚴格的管理規範，保障消費者權利，凡是安裝設備的門店，之前都有、之後也將會善盡設置提示標識告知顧客，設備也會安裝於醒目位置，而且不會錄音。

最後，對於各界的監視質疑，海底撈回應，門店的營運管理如果違反法律法規的地方，公司也會依法承擔相責任。

▲海底撈聲明 。（圖／取自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan官方臉書）

▲海底撈再發4點聲明 。（圖／翻攝自海底撈火鍋臉書）

聲明曝光後，引起PTT、粉專網友討論，有人質疑沒解釋清楚回傳風波，「沒吃過，也不會去吃」、「沒想到這麼多人愛吃個飯被攝影，然後資料傳回中國」、「一桌兩支真的誇張了啦，以為是賭場喔」、「我還以為是監獄要管控犯人勒」、「這聲明完全迴避會不會回傳中國」、「店家說甚麼都信，政府說甚麼怎麼你都不信呢」。

但也有網友不以為意表示，不在意被錄影，相信店家提升品質的初衷，「備份和回傳是兩碼子事」、「說實在的...是邊吃邊談機密呢？還是脫光光在吃呢？別複雜化了」、「單純吃個火鍋幹什麼又扯上政治」、「不過，我看網路訂位假日也都還是客滿」、「餐廳裝監視器是正常的事」、「剛吃完，有差嗎？要錄我的吃相回傳，我是無所謂啦」。

▼網友正反看法！（圖／翻攝PTT、粉專）

▲▼針對海底撈的4點聲明，出一則網友討論（圖／翻攝PTT、粉專）

▲▼針對海底撈的4點聲明，出一則網友討論（圖／翻攝PTT、粉專）

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