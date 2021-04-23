慧眼看天下／拜登對中政策越緊 先掐死的會是誰？



新聞節目中心／綜合報導

美國在交棒到第46任總統拜登的手中後，在今年不僅在經濟面做了大格局的擘劃，就連政治面也採取多頭馬車的方式在全球進行重新的整理與連結，從去年就一直是焦點的亞洲，今年更是焦點中的焦點。上週拜登派了兩組人來亞洲，一組是官方代表，氣候特使凱瑞去了上海，另一組是非官方代表，拜登的摯友陶德來訪台灣，這個舉動已經挑動了中國大陸的敏感神經，而讓中國大陸感到更不舒服的，是隨之而來，美日峰會後雙方所發表的共同聲明，這份聲明有人看了拍手叫好，有人看了開始為中日台三方關係冒冷汗，到底2021年，中日台三方關係會因為美國的積極與強勢介入，而產生什麼樣的變化？《慧眼看天下》第144集，就邀請到東海大學日本研究中心主任陳永峰教授以及專欄作家福澤喬，與主持人黃寶慧一起分析，到底在拜登緊縮的對中政策下，最先感受到壓力的會是誰？

美日聯合聲明 其實是中美日折衝下的結果？

當外界還在想菅義偉為什麼能成為，拜登在白宮接見的第一位外國領導人時，其實我們更在意那份「美日聯合聲明」背後隱藏的故事，因為那是無數外交人員不瞑不夜跟提心吊膽的斡旋與折衝下的結果。根據東海大學日本研究中心主任陳永峰教授的分析，4月2日，當日媒傳出美日峰會將延後舉行時，其實可能就是因為美日峰會的聲明內容草稿提前走漏的關係，當時4月5日，中國大陸方面在得知內容後，外交部部長王毅就非常緊急的電話聯繫日本外相茂木敏充，這場長達90分鐘以上的電話會談，相信日本方面是感受了滿滿的中方壓力，而美方也不是全然在狀況外，明著拜登那裏是不動聲色，但是暗地裡，拜登在亞洲新設的單位，美國國安會的印太事務部協調官坎貝爾，卻悄悄秘訪日本，直接跟菅義偉方面進行磋商，為了測風向，菅義偉方面甚至讓讀賣新聞先行公佈美日峰會可能要發表的聲明內容，來測試民間跟政界的反應，而在這次的輿論飛一圈之後，日本方面覺得測壓狀況還行，所以才會在美日峰會後發表了這樣一份包裹了「台灣」議題的聯合聲明，而中方的反應還在可預期之內，所以這一次算是菅義偉在外交上有漂亮得分。

而根據專欄作家福澤喬的觀察，菅義偉在前去美國會見拜登之前，有找過前首相安倍晉三請益，為了展現誠意，菅義偉帶了滿滿的伴手禮，在人前人後扮演了一次非常襯職的客人角色，充分向美國展現日本在亞洲的實力，而感受到菅義偉誠意的拜登，當然也發揮舉手之勞，處理了日韓之前的兩個矛盾：徵用工與慰安婦問題，雖然心結未解，但至少免去了日本的一些尷尬。

從外部來看，或許有人認為菅義偉在外交手腕上不如拜登的技巧高明，但就成果來看，菅義偉不僅做了一次成功的大外宣加大內宣，實質上更是提升了日本在美中角力戰裡的戰略價值與地位，是一次漂亮的外交出擊。

日本處理福島核廢水手法野蠻又粗糙？

菅義偉大動作的向美靠攏，有人認為這跟他今年要尋求連任有關，因為他的任期只是補滿前首相安倍晉三請辭後到2021年9月的任期，所以今年將要再度舉行選舉，但是尋求連任的菅義偉面臨的問題非常的多也複雜，除了東京奧運辦不辦、疫情失控影響民生經濟、還有福島核廢水的排放問題，每一個都讓菅義偉如芒刺在背，儘管這次美日峰會讓他的民調支持度略為上升，而美國也對於日本排放核廢水這件事沒有持反對意見，但這次被人詬病的環保風波會不會成為未來影響拜登抗中同盟裡，造成日韓矛盾一個不可預測何時會破裂的應點？陳永峰認為根本是小事一樁。

陳永峰進一步分析，排放核廢水是兩年後的事，但是就觀感來說，日本在處理福島核廢水的事情上，表現出失敗的本質，而且明明還是有選擇，日本政府卻挑了一個最不好的選項，充分表現出野蠻跟粗糙的政治手段，其實一點都不讓人欣賞。而福澤喬則是觀察到拜登果然是外交上的大內高手，儘管中國大陸對拜登的對中政策充斥著許多的不滿，但是在這次的氣候峰會上，中國大陸國家主席習近平不僅在最後一刻同意出席，就連發表的演說都表示，日本核廢水是所有國家要一起來解決的問題，等於是在美國不反對日本排放核廢水這件事情上給了美方一個面子。

▼完整節目內容，將會於04月24日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。

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