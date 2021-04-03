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歷刼歸來！脫困輕傷者改搭遊覽車回台東　饒慶鈴贈豬腳麵線壓驚

▲台東縣長饒慶鈴除了送豬腳麵線外也致贈紅包壓驚去霉氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴除了送豬腳麵線外也致贈紅包壓驚去霉氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

清明連假第一天，台鐵408次列車在花蓮秀林大清水隧道發生嚴重出軌意外事故，造成嚴重死傷，車上不少乘客搭乘回台東返鄉掃墓，約90位幸運生還或受輕傷者的鄉親，分乘3輛遊覽車回台東，晚間7點左右第一輛專車抵達台東火車站，縣長饒慶鈴偕王志輝副縣長等人親自上車慰問鄉親，並贈豬腳麵線壓驚，隨後即啟程往花蓮探視台東鄉親。

每逢年節，東部幹線火車票特別搶手，408車次從樹林開往台東，台鐵採實名制訂位開放提供給花東地區鄉親。據了解，該列車370名乘客中，身分證V開頭台東乘客共計324人，以第5至第8節車廂死傷最慘。台東縣政府第一時間已派員前往花蓮協處，目前滿位的台東市立殯儀館，縣府也協調市公所挪出空間作為集中安置靈堂。

▲台東縣長饒慶鈴除了送豬腳麵線外也致贈紅包壓驚去霉氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼饒慶鈴趕赴花蓮市立殯儀館與花蓮縣長徐榛蔚一同探視罹難者家屬及到醫院探望傷患。

饒慶鈴2日傍晚6點左右率副縣長王志輝、社會處長陳淑蘭及台東市長張國洲等人帶著豬腳麵線、巧克力等物品到台東火車站，慰問由縣府協助脫困、輕傷者搭乘的3台遊覽車鄉親返回台東。饒慶鈴說，很多台東人是要回鄉掃墓、與家人團聚，途中發生意外讓人很難過遺憾，多數傷者在花蓮慈濟就醫中，今晚就會到花蓮探視台東鄉親。另外，副縣長也隨後代表饒縣長，前往馬偕醫院慰撫5位受傷人員及家屬。

▲台東縣長饒慶鈴除了送豬腳麵線外也致贈紅包壓驚去霉氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

饒慶鈴說，縣府將提供協助事故受傷及罹難所有縣民鄉親、家屬，進行後續相關社會救助，並採一專案一社工方式關懷，也指示與台鐵接洽，了解後續處理程序與作為，共同協助傷亡家屬，縣府也會全力配合，縣府目前由1999縣民服務專線擔任相關對外洽詢單一服務窗口，以方便民眾詢問。

▲台東縣長饒慶鈴除了送豬腳麵線外也致贈紅包壓驚去霉氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

至於家屬要將罹難者大體運回台東，縣政府也會協調，台東市公所在殯葬方面給予家屬協助；傷者若需轉院回台東繼續治療，衛生局會協調縣內醫療機構作最大的幫忙。

相關資訊將及時更新在災情看板（http://59.125.241.181/dspost/），鄉親可撥打1999服務專線、醫療服務專線可撥0922983276。

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