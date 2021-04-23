華航機師飛澳洲確診「才做匡列疫調」　專家：防疫慢半拍

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布確診3例個案，其中2名是華航機師，1名是機師同住家人。由於這次是1名機師在澳洲雪梨確診，台灣做疫調才發現另名機師及同住家人確診。專家也直言「台灣這樣是防疫慢半拍，應該要檢討相關檢疫措施。」

今天確診3例中，其中2名是華航機師，1名機師是案1091，1名是在澳洲雪梨被驗出，未列編號，另1名確診者是飛澳洲機師的同住家人（案1090），3人曾在4/16、4/19去過台北和大園清真寺，指揮官陳時中今也證實，3人在4/16中午12：00去台北清真寺活動，當天大概有400人。

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對此，台大醫院兒童醫院院長、兒童感染科主任黃立民表示，清真寺是高風險場合，飛沫傳染和接觸傳染都會發生，應該當天參加的人都要列管，可以的話最好全部採檢。至於觀察期要多久，他則表示，從4/21隔離開始算14天。

他進一步指出，一般來說，一定沒辦法把口罩戴的標準又好，雖然不清楚是不是有全程戴口罩，但的確口罩戴不好的行為常有，除非去調錄影帶，看看有沒有人把口罩拿掉，保證一定會有人把口罩暫時拿掉，例如喝水、抓鼻子等，而且這些人除了當天接觸，說不定平常還會接觸，是屬於同性質的人，說不定還有別的場合會接觸。

另外，針對目前華航已經累計4名機師確診，指揮中心也擴大採檢1270人。黃立民也直言，是一定要擴大的，但建議清真寺要列管，看有沒有不舒服或什麼其他問題，這次一樣要等半個月看看有沒有新個案，看潛伏期左右有沒有新個案，潛伏期內的穆斯林信徒，盡量先不要參加集會，這段時間要非常小心。

由於指揮中心之前放寬檢疫標準，這部分是否需要檢討？黃立民說，其實不太適合放寬，因為他們都是最高風險的族群，但也不能隔離到不能作業，只能說放寬要非常小心。而針對這次是1名機師到澳洲確診後，國內做疫調才發現，他也直言「不要等有人在國外確診才回來做疫調，這樣防疫就是慢半拍。」

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