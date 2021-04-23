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蔡英文出席Skaru流域部落和解儀式　簽署守護山林合作備忘錄

▲蔡英文出席Skaru流域部落和解儀式　簽署守護山林合作備忘錄。（圖／新竹縣府提供）

▲蔡英文總統上午前往泰雅爾祖靈紀念廣場辦理「TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群與國家山林治理機關Sbalay和解儀式」。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

原住民族委員會23日於泰雅爾祖靈紀念廣場辦理「TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群與國家山林治理機關Sbalay和解儀式」，總統蔡英文親臨致詞，和Skaru流域部落群的族人共同見證這場得來不易的Sbalay儀式，儀式後由族人和政府代表簽署合作備忘錄，共同管理並守護這片山林。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，歷經4年的抗爭與多次協商，今天看見榮民紀念碑與泰雅爾祖靈紀念碑，同樣矗立在這個地方，同時呈現了政府與族人的不同觀點，這就是多元史觀的互相尊重。感謝族人願意捐棄過去對立的歷史情緒，願意與國家機關在相互理解認識的基礎上，展開全新的和解關係；更感謝蔡總統在105年8月1日以國家元首代表政府向原住民族道歉，促成了今天治理機關跟Skaru部落族人的和解，以及未來共同管理並守護這片山林。

▲蔡英文出席Skaru流域部落和解儀式　簽署守護山林合作備忘錄。（圖／新竹縣府提供）

▲儀式後由族人和政府代表簽署合作備忘錄，共同管理並守護這片山林。

總統蔡英文致詞指出，非常榮幸和感動可以來到泰雅族skaru流域部落群，見證族人和政府的山林治理機關達成和解，過去在原住民族的土地上，因為外來的統治和開墾，確實發生過種種衝突，這就是為什麼在台灣民主化之後，政府必須謙虛地、誠懇地推動原住民族歷史正義和轉型正義工作。今天的和解儀式和紀念廣場的啟用，就是要還原真相、實現正義的重要過程。

蔡英文說，在這片土地上很長一段時間，政府只紀念榮民開闢林道的功勞，卻忽略了族人被剝奪山林空間的辛酸，當遊客來欣賞自然景觀的時候，也往往不會注意到土地的主人所擁有的獨特文化和生態智慧。現在透過同時呈現族人的觀點，終於能從skaru流域部落的角度，一起來認識這片珍貴的山林。

▲蔡英文出席Skaru流域部落和解儀式　簽署守護山林合作備忘錄。（圖／新竹縣府提供）

▲▼原民會主委夷將‧拔路兒表示，歷經4年的抗爭與協商，終於看見榮民紀念碑與泰雅爾祖靈紀念碑，同樣矗立在這個地方，這就是多元史觀的互相尊重。

▲蔡英文出席Skaru流域部落和解儀式　簽署守護山林合作備忘錄。（圖／新竹縣府提供）

這場來之不易的和解儀式，是經過族人長期的抗爭，及2016她代表政府道歉後，許多單位參與協調，在長達4年討論中，陸續敲定紀念廣場的設計和碑文內容。有了更完整的真相，才能實現真正的和解，這就是泰雅族文化中的sbalay。蔡英文承諾將持續努力，讓原民歷史記憶為台灣社會的主要觀點，不只公平呈現紀念碑，更會編輯教材，出版專書，鼓勵博物館策展，把這些重要故事一代一代傳下去。隨族人和林務局、國家公園管理處簽署合作備忘錄，大家可以對山林資源共同管理進一步合作。

蔡英文說，大家都參與了sbalay儀式，用泰雅族的方式祭告祖靈，表達心意，宣告要好好得對待這片土地，接下來必須和族人攜手合作，確保山林生態的永續發展。她感謝skaru流域部落群的朋友們，謝謝你們堅持著祖先流傳下來、守護山靈的信念和智慧，謝謝參與協調的夥伴，因大家的努力，台灣離多元公益的理想靠近了一步。

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關鍵字：

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