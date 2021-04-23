馬國美魔女台商不倫電子大廠前高層　臉書勾孽緣！1545萬讓愛情醒了



▲陳姓電子大廠退休主管，與馬國台商財務長蔡女雙雙外遇出軌，卻因債務問題，情斷對簿公堂。（圖／讀者提供，下同）



地方中心／綜合報導

馬國台商聯合會的蔡姓財務長，與一名台灣上市電子大廠陳姓前主管雙雙發生婚外情，事後兩人不歡而散，還引發財物糾紛，陳姓主管一氣之下告上法院。新竹地院判蔡女敗訴，應還1545萬。蔡女事後則接受媒體訪問表示，贈與是部份，其他是匯兌，因人證不在台灣無法出庭，強調是單純的債務糾紛。

49歲的馬來西亞台商蔡女長年往來台、馬兩地做生意，已婚育有2名子女的她社交手腕強，人脈活絡，這幾年還被選為馬國台商聯合會的財務長，負責管理台商聯合會的財務運作。

▲▼陳男拿出兩人對話紀錄，隔空喊話要求蔡女趕快還錢。





蔡女與52歲的電子大廠前高階主管陳男就讀同所國中，2016年兩人透過臉書連絡上，各自有家庭的兩人，從此走上婚姻的岔路，展開不倫戀，直到2017年蔡女婚外情曝光導致離婚，陳男也開始準備單飛與蔡女相依相隨，卻不料就在這段期間，兩人卻產生金錢糾紛。

陳男表示，自己以為蔡女早已離婚，後來輾轉發現她還有婚姻關係時才嚇了一跳，兩人深談後決定各自回家斬斷前緣後，再共組家庭，沒想到卻爆出雪球般的金錢風暴。

陳男曾懷疑，蔡女家世不錯，又是公司總經理，甚至在馬國還有房地產，為何還要一直向他借錢，但仍相信蔡女所說，大部份資產都在海外，在台灣仍需金流等理由，不斷借錢給對方。於是，陳男就在2016年11月24日匯款125萬元，隔天匯款180萬元及10萬美元（當時匯率為1:31.936，折算後為319萬3600元），同年12月15日再匯125萬元，2017年7月11日再匯500萬給她，前前後後共匯了1545餘萬元。

▲陳男拿出過去匯款的資料證明，前後匯了1545萬給蔡女。

2018年11月間，自己因為需要用錢，而要求蔡女在12月底結算還錢，蔡女先雖口頭要求延後1個月，之後就開始避不見面，拒絕還錢，兩人關係破裂，甚至因此對簿公堂。

陳男指出，蔡女出庭時否認向他借錢，推托1545萬是「交往時對方送的」，甚至掰說這些錢是資助她組織世界華人工商婦女企管協會馬來西亞分會，為台灣從事海外婦女工作；陳男覺得她「為了賴帳，什麼都敢鬼扯」。事後法官調查，認定這些款項屬於借貸關係，並非情人間的贈與，判她應清償1545萬元。

陳男另痛批蔡女，躲在司法背後，遊走馬台兩地，還能繼續擔任家族企業高階，甚至是馬國台灣總商會財務長，簡直誇張，也隔空喊話，要求蔡女趕快還錢，不要避不見面。

對此，蔡女則表示，陳男四處檢舉她，內容都不同，她有海外人證，但因無法到台灣，所以提不出證明，並認為陳男已經透過法律得到訴求，不應該再四處破壞她的名譽，至於法院判了，那就讓他去拍賣她的房子，她認為對方主要目的就是逼她出面談情而已，並非為錢，讓她很害怕，覺得對方屬危險情人。

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