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江宏傑提離婚「斷開福原愛」　江爸爸新竹老家門口說話了

▲福原愛　江宏傑。（圖／翻攝自福原愛臉書）
▲江宏傑、福原愛的婚姻即將話下句點。（圖／翻攝自福原愛臉書）

記者陳凱力／新竹報導

江宏傑、福原愛婚變延燒52天，高雄法院也證實收到離婚家庭事件，2人所屬華研則對外表示，盼外界能給予2人空間平靜處理。江宏傑的父親上午面對媒體，也僅回「謝謝、謝謝，謝謝關心」並未對兒子與福原愛的離婚關係多做說明。

江宏傑與福原愛目前分隔台灣、日本兩地，相較於福原愛身陷「不倫」，江宏傑日前在演唱會上的表現更顯得深情與令人心疼。3月底《週刊文春》曾報導，有知情友人爆料福原愛已經聘請律師，著手離婚官司，今日高雄地院也證實「有受理江宏傑家庭事件」。

▲▼江宏傑、姚元浩來看李玖哲演唱會。（圖／讀者提供）

▲江宏傑、姚元浩日前相約看李玖哲演唱會。（圖／讀者提供）

兩人的婚姻經歷幾個月了沸沸揚揚，終於要走向句點，媒體上午也前往江宏傑位於新竹的老家詢問兩人離婚一事，江宏傑的爸爸聽完記者來意後，不斷說「謝謝、謝謝，謝謝關心」，隨後快速轉身步入家門，並未多做解釋。

▲江宏傑提離婚「斷開福原愛」　江爸爸一句話快閃。（圖／讀者提供）

▲江宏傑爸爸不斷說「謝謝、謝謝，謝謝關心」，隨後快速轉身步入家門。（圖／讀者提供）

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