他「腹背受敵」段宜康聲援力挺　蘇貞昌：倍感感謝

記者陳家祥／台北報導

第一金控旗下第一金證董事長葉光章，上月初驚傳「被請辭」，再掀行政院長蘇貞昌把持人事的傳聞；如今傳出，葉光章任內5年交際費破千萬，其中更有不少去向成謎，才是蘇下重手砍人的背後原因。對此，蘇貞昌表示，清廉勤政是民進黨創黨價值，也是他一輩子堅持，「如果相關負責工作的人有做不對，也只好要痛下決心改革」。

▲蘇貞昌出席423世界閱讀日記者會暨參與故事共讀。（圖／記者陳家祥攝）



針對葉光章去職一事，蘇貞昌說，總統蔡英文一連任，第一場黨內全代會上就明白交代，清廉勤政，公開宣示一定要做到，這也是民進黨創黨價值，「做為創黨黨員，也是我一輩子的堅持」。

「我也好想做好人，但有時候，如果相關負責工作的人有做的不對、不好的地方，也只好要痛下決心改革。」蘇貞昌說，改革難免會得罪人，但這是總統的公開宣示，民進黨的創黨價值，也是他一輩子的堅持。

另外，近來人事案爭議，在黨內也掀起不少紛爭，前立委段宜康少見聲援蘇貞昌，認為蘇現在是「腹背受敵」。對此，蘇貞昌表示，從不同的角度看事情，都會有不同的詮釋，每個人也有不同的解讀，但相信大家都是為國家好，也知道只有國家好，個人才能好，「尤其是執政黨員，難免會被責備，我都接受，也都希望能做到更好」。

蘇貞昌說，在國事如麻的此時此刻，行政團隊的負擔非常重，如果有人能夠聲援，肯定會給團隊或給我溫暖，一定會更加有動力，也會倍感感謝跟即時的溫暖，也很感動。