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買疫苗防堵牛結節疹　蘇貞昌：不影響牛肉、牛奶供應

記者陳家祥／台北報導

新北市林口日前爆出有牛隻感染牛結節疹，農委會趕忙進行施打，並再向疫苗銀行簽約採購18萬劑牛結節疹疫苗。行政院長蘇貞昌23日表示，採購的疫苗已抵台，目前彰化以北的牛隻已完成施打，預計1週內，全國16萬頭牛可以全面接種疫苗；蘇也強調，牛結節疹不會牛傳人，不影響牛肉、牛奶的供應。

▲▼蘇貞昌出席423世界閱讀日記者會暨參與故事共讀。（圖／記者陳家祥攝）

▲蘇貞昌出席423世界閱讀日記者會暨參與故事共讀。（圖／記者陳家祥攝）

針對牛結節疹情，蘇貞昌表示，牛的傳染病只會對牛，不會傳染到豬、雞、鴨、貓、狗、人，不過這是台灣從來沒有的，是用蚊子、蠅類傳染，所以台灣發現第一例在新北林口，當時非常緊張，因為去年7月曾發生在金門，從對岸飛過來，去年馬上把金門整個隔離打疫苗，結果除了發病的那幾隻牛，都沒有再傳染到別的地方。

蘇貞昌說，這次在新北林口，立刻封鎖周圍10公里範圍、11個牛場，除了案發那幾頭，也都沒有傳染到其他，「全國16萬頭牛都已經檢查好了，都沒有」。

蘇貞昌表示，緊急向國外採購的疫苗在昨天已經到了，目前彰化以北都施打好預防針疫苗，現在開始要往南打，很快全國都會打好，「只要牛有打預防針，都不會再受感染、一輩子安全，我們這個也不會影響到牛肉、牛奶，所以請國人同胞放心」，政府會把防疫做好。

蘇貞昌還說，上任第一天是豬，現在又來牛，一下蚊子、一下蠅，真的希望大家能夠一起加強，全球化的時代也沒有辦法避免，只有提高警覺，全國同胞團結一心、同舟共命，才能保護豬、牛，保護人，最重要的是保護地球。

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關鍵字：

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