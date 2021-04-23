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小心囉！　中山路、西華南街智慧路口7月1日科技執法上路

▲台南市中西區中山路、西華南街智慧安全路口，7月1日起將配合警方執行科技執法開罰，呼籲用路人遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區中山路、西華南街智慧安全路口，7月1日起將配合警方執行科技執法開罰，呼籲用路人遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區中山路、西華南街口，2020年每日機車闖紅燈、逆向行駛違規件數235件，為改善路口行人安全，台南市政府於去年底建置全國首座智慧安全路口，7月1日起將配合警方執行科技執法開罰，呼籲用路人遵守交通規則。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲相當重視行人交通安全議題，交通局經由大數據挑選人潮聚集、違規行為嚴重的中山路西華南街口試辦智慧安全路口，藉由AI影像辨識即時偵測中山路雙向機車逆行、汽機車闖紅燈及跨越停止線等違規行為，並以LED資訊可變標誌（CMS）即時顯示違規車輛車牌號碼。

▲台南市中西區中山路、西華南街智慧安全路口，7月1日起將配合警方執行科技執法開罰，呼籲用路人遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經統計啟用3個月來，發現機車闖紅燈、逆向行駛等違規行為，從去年啟用前平均每天124件、129件，大幅下降至每天78件、42件，下降比率分別為37％、67％，顯示智慧安全路口的即時警告方式已有明顯效果。

▲台南市中西區中山路、西華南街智慧安全路口，7月1日起將配合警方執行科技執法開罰，呼籲用路人遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王銘德局長指出，為進一步維護人車通行安全，將於7月1日將針對機車逆行、汽機車闖紅燈等行為移請警察局實施科技執法，6月底前完成設置科技執法相關警示牌面，及持續宣導。

▲台南市中西區中山路、西華南街智慧安全路口，7月1日起將配合警方執行科技執法開罰，呼籲用路人遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局強調，科技執法取締交通違規目的不在開單，而是希望遏止違規與事故，並維持路口通行安全，呼籲用路人應該遵守道路交通規範，不要心存僥倖傷了荷包。

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