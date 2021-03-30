小心荷包！　桃園機場捷運A8站路口科技執法4月12日上路

▲龜山區文化一路未保持路口淨空科技執法警示牌面。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區文化一路與復興一路口，因位於長庚醫院、桃園機場捷運A8站重要交通節點，每日車流量大，常有駕駛人為了搶快，不依車道指向線及號誌燈號行駛，致衍生交通事故。市府交通局30日宣布，機捷A8站路口科技執法 4月12日正式取締，請駕駛人「荷包」注意。

交通局指出，桃園市政府致力改善林口交流道、長庚醫院、桃園機場捷運A8站周邊道路壅塞、安全情形，2020年11月2日於林口交流道41A北上匝道入口(文化一路與龜山一路口)進行科技執法，車輛違規行為減少高達9成，後於鄰近路口 (文化一路與復興一路口)續建置科技執法設備，2020年9月15日起開始宣導，經過半年的宣導期，警察局將於今年4月12日正式執法，以解決該路口壅塞、安全問題。

▲龜山區復興一路未依標線行駛科技執法警示牌面。（圖／交通局提供）



交通局表示，該局目前已在路口設置警示標誌牌面、劃設黃網線，提醒駕駛人依號誌及標誌行駛及勿占用路口，並建置科技執法設備，偵測「未依標線行駛」及「未保持路口淨空」兩項違規情形，透過影像AI辨識系統，24小時自動偵測違規，以改善違規情形並減少員警、義交人力，統計宣導期間平均每周違規件數，自1809件下降至395件，違規數量下降78%，另已依車流進行車道調整，預計正式取締後將可再降低違規情形。

林口交流道41A北上匝道入口(文化一路與龜山一路口)進行「未依標線行駛」、「未保持路口淨空」及「闖紅燈」等違規車輛偵測取締，開始執法至今平均每周違規件數自4682件下降至512件，違規數量下降90%，平均每月交通事故(A1類、A2類、A3類)自9.6件，下降至7.5件，數據顯示科技執法已有成效。

交通局長劉慶豐強調，執法的目的不在於開罰，希望科技執法能改變駕駛人違規行為，減少交通事故、提升交通安全，呼籲用路人確實依號誌燈號、標誌牌面、車道行駛及保持路口淨空，共同創造友善的交通安全環境。

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