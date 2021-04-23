獨／國籍航空又傳2機師染疫！員工爆：體檢異常「自費採檢確診」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣日前才確診兩名機師，今再傳案例！根據某國籍航空內部員工爆料，有兩名印尼籍機師確診，其中一名飛雪梨，昨天在雪梨確診，目前在雪梨隔離中，一個在台灣4/7曾做體檢，因身體不適，自費採檢確診。

該名員工表示，兩名印尼籍機師在台灣曾一起吃飯，其中一名之後飛雪梨，另一名則是準備要回印尼休假，但因為體檢發現肝指數過高，自費去做PCR發現確診，由於該名機師是在4/7做體檢，所以目前航醫和當天有去體檢的人都已被匡列，詳細匡列人數還不清楚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了質疑相關檢疫規定的安全性，還有員工曾跟公司反應「美國當地人上飛機都不戴口罩。」但僅得到公司回應「無法管。」讓內部員工直呼真的很可怕。該名員工表示，昨天已經有檢疫人員到公司做疫調，內部也覺得應該是連續派飛才導致這次意外感染。

對於該航空公司員工爆料，中央流行疫情指揮中心上午皆未做出回應，有待下午13：30記者會說明。

▲先前兩名確診機師接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心20日才公布國籍航空有2名機師確診(案1078、1079)，為本國籍50多歲及60多歲男性，皆為貨機機師，2人於今(2021)年4月14日與另1名機組員一同執勤至美國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月16日返臺後進行3天居家檢疫。案1078於4月18日出現喉嚨癢，案1079於4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛症狀，2人因出勤需要，4月19日經公司安排進行採檢確診。

個案發病前14天，除了一同執勤赴美，案1079曾經於4/10~12執勤台灣-印度-盧森堡-印度-台灣的長程航班，案1078於4/12則執勤當日來回的短程航班，其餘時間則在國內活動；有可能各自境外染疫，或者是案1079先遭感染並於於航空器內傳染給案1078，也無法排除本土染疫的可能。

上述2名個案感染源現正調查中，指揮中心昨日公布接觸者已增至168人，案1078接觸者匡列29人，有21人檢驗陰性；案1079接觸者達139人，其中有3位防疫旅館員工，適當防護無須採減，至於其餘136人採檢有134人結果陰性，兩名接觸者還有10人檢驗中或者等待採檢。

莊人祥昨日表示，相關接觸者檢驗可釐清釐清是否國內感染還是境外移入，航空器感染，至於目前在外站部分沒有看到異常現象。

【你可能也想看】

►損防疫尊嚴？台灣被美列「旅遊警示第3級」 指揮中心回應了

►首例！30多歲男接種AZ隔日「右臉麻痺」 不良反應新增8件

►2機師疫調外站無異常！155接觸者採檢出爐 本土感染可能性待釐清