2機師疫調外站無異常！155接觸者採檢出爐　本土感染可能性待釐清

▲機師接觸者採檢結果。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心20日公布國內出現2名國籍航空機師染疫，感染源還在釐清，尚未研判為本土或者境外移入病例。指揮中心下午公布2人匡列接觸者168人，當中165人需要採檢，155人確認陰性，還有10人還在檢驗中或者等待採檢。

指揮中心昨公布，案1078、1079為本國籍50多歲及60多歲男性，皆為某航空公司貨機機師，2人於今(2021)年4月14日與另1名機組員一同執勤至美國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月16日返臺後進行3天居家檢疫。案1078於4月18日出現喉嚨癢，案1079於4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛症狀，2人因出勤需要，4月19日經公司安排進行採檢確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心昨日指出，個案發病前14天，除了一同執勤赴美，案1079曾經於4/10~12執勤台灣-印度-盧森堡-印度-台灣的長程航班，案1078於4/12則執勤當日來回的短程航班，其餘時間則在國內活動；有可能各自境外染疫，或者是案1079先遭感染並於於航空器內傳染給案1078，也無法排除本土染疫的可能。

▲2機師染疫，接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）

2名個案感染源現正調查中，指揮中心公布接觸者已增至168人，案1078接觸者匡列29人，有21人檢驗陰性；案1079接觸者達139人，其中有3位防疫旅館員工，適當防護無須採減，至於其餘136人採檢有134人結果陰性，兩名接觸者還有10人檢驗中或者等待採檢。

指揮官陳時中昨分析，目前這起事件有3種可能性，第一、執勤赴美到安克拉斯過程染疫，第二、從台灣到印度、盧森堡航程染疫，第三、機組員4/4~4/9在台進行飛航訓練。前兩個狀況機組員都在嚴格管制狀態，對社區影響幾乎沒有，但如果是機組員訓練就會有感染來源問題，但可能性微乎其微。

莊人祥表示，相關接觸者檢驗可釐清釐清是否國內感染還是境外移入，航空器感染，至於目前在外站部分沒有看到異常現象。