監控帝國？美國郵政署被踢爆：秘密監控社群網路！

▲美國郵政署也要變成「包打聽」？（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

Yahoo News周四(22日)引述華府上月16日發出的內部公告，踢爆美國郵政署(United States Postal Service)旗下執法部門郵政調查局(Postal Inspection Service)秘密執行監視行動，針對國民在社群媒體的PO文，收集有關計劃發動抗議等具「煽動性」的潛在資訊，並與其他政府機構分享資料。

該公告顯示郵政調查局「網路秘密行動計劃」(Internet Covert Operations Program ,iCOP)的分析員提及：上月20日曾監控在國內外舉行的重要示威活動，並透過國土安全部跟其他政府機構分享。監控資料涉及示威地點與時間、社群媒體PO文的屏幕截圖等。

一張從社群平台Parler上抓下來的談話截圖顯示，兩名網友提到參加示威是「參與戰鬥」以及「製造嚴重破壞」的絕佳機會。 極右組織「驕傲男孩」(Proud Boys)一名成員、數名用戶的名字以及個資都包含在該公告備忘錄裡。

芝加哥大學法學教授史東(Geoffrey Stone)對郵政署的監控計劃表示震驚與不解。他說聯邦政府為何要以安全為由讓郵政署監視網路，是一個謎團。因為美國政府有FBI、國土安全部等許多機構關會做這種事，根本不必讓郵政調查局也「撂落去」。

郵政調查局則發表聲明回應稱，該局是郵政署主要執法、預防犯罪及安全的部門，執行約200條法律，Icop會透過監控公開平台的資訊，評估有關對郵政署人員及其基礎設施的威脅。

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