泰男來台7年返鄉變身壁虎王！收購活體銷陸　「1噸賺63萬」掀熱潮

記者葉睿涵／綜合報導

泰國一位曾在台灣工作7年的網友倫蒂瓦弄，自今年1月起，在臉書成立粉專，向民眾高價收購壁虎，以販售至中國製藥。po文曝光後，吸引了不少民眾加入捉壁虎的行列，意外在當地掀起一股捕捉壁虎的熱潮。

▲倫蒂瓦弄高價收購壁虎。（圖／翻攝自Facebook／รับซื้อ จิ้งจก ขี้เกี้ยม จั้กกิ้ม）

綜合外媒報導，35歲的倫蒂瓦弄家境十分貧窮，成年後，他便離鄉背井到各國去當移工，希望能換得溫飽。他先是來台工作了7年後，又改赴南韓工作3年，因此他的中文十分流利。儘管如此，返鄉後的倫蒂瓦弄找工作卻依舊頻頻碰壁，隨後又遇到新冠疫情大流行，找工作愈發困難，也讓他的生活陷入低谷。

▲曾在台灣工作7年的倫蒂瓦弄，講得一口流利的中文。（圖／翻攝自YouTube／ข่าวเด็ด ข่าวดัง）

倫蒂瓦弄的印尼網友不忍見他生活困難，於是指點了一條明路，建議他捕捉壁虎製成壁虎乾，出口到中國製成藥品，就能賺取不少錢。為此，印尼友人還給他寄來了一台專業的烘乾機，讓他可以盡快投入生意。

▲倫蒂瓦弄開高價收購壁虎，竟意外掀起了一股捉壁虎熱潮。（圖／翻攝自Facebook／รับซื้อ จิ้งจก ขี้เกี้ยม จั้กกิ้ม）

技巧越來越成熟的倫蒂瓦弄在今年1月開設了自己的粉專，決定向民眾收購壁虎。他開出活壁虎每公斤300泰銖（約新台幣269元）、每噸30萬泰銖（約新台幣27萬元），壁虎乾每公斤700泰銖（約新台幣627元）、每噸70萬泰銖（約新台幣63萬元）的高價，向民眾收購壁虎，吸引不少民眾加入捉壁虎的行列，意外在當地掀起了一股捕捉壁虎的熱潮。

▲倫蒂瓦弄用以烘乾壁虎的烘乾機是印尼網友送的。（圖／翻攝自YouTube／ข่าวเด็ด ข่าวดัง）

倫蒂瓦弄在接受媒體採訪時表示，他在收集到壁虎並確保烘乾後，就會賣給當地的華人老闆，讓他們出口到中國製成藥品，而他也因此賺了不少錢；有時當他生意上的財務周轉不靈時，華人老闆還會先借他一筆錢，幫助他度過難關，因此他現在的生活已有所改善。

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