男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她下跪大哭：為什麼辜負我

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸四川一名男子，因無法支付女方家人提出48萬人民幣（約208萬新台幣）的聘金，決定默默跟女友分手，讓對方去找更好的人。沒想到，兩人竟在街上偶遇，讓女方瞬間崩潰大哭說「你為什麼辜負這8年的感情？」

綜合陸媒報導，男女兩人已交往8年，到了論及婚嫁的地步，卻因聘金而鬧得不愉快。男方認為他的存款再加上父母的積蓄都無法支出208萬元的費用，而女方家人也不願意讓步，因此選擇跟女友分手，讓對方去找符合條件的人。

豈料，兩人日前在路上巧遇，女方直接情緒失控，拉著想轉身就走的男友說「你為什麼辜負這8年的感情？」「你說話啊？怎麼不說話？」最後跪在地上痛哭，不肯鬆開抓住男子的手。

▲▼男子付不出聘金，只好選擇跟女友分手。（圖／翻攝騰訊網）



當時有一名保全巡邏目睹，但看到兩人因感情的事大哭，不好上前阻攔，因此站在一旁默默觀看，確保不會有過激的行為發生，而這一切都被一旁的路人以手機錄下。

網友看完影片紛紛留言，「太難看了吧」、「也不怪女生，怪她爸媽」、「私奔就好了阿，48萬真的不是開玩笑的」、「再等8年就可以了啦」、「估計女方的父母不支持這段感情」、「建議去找個富二代」。

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