塔利班承認攻擊！巴基斯坦飯店「汽車爆炸」5死　中國大使逃一劫

▲巴基斯坦飯店遭汽車炸彈攻擊。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

巴基斯坦西南部一間5星級飯店21日發生炸彈攻擊,一輛載滿土製炸彈的汽車在飯店爆炸,造成至少5人死亡、12人受傷,而中國駐巴基斯坦大使農融剛好入住這間飯店,幸好因外出而未受波及;塔利班激進組織也出現坦承,是他們策畫這起恐怖攻擊。

CCTV footage of the #Quetta blast at Serena Hotel. pic.twitter.com/Dfo6KSCq8J#Quetta