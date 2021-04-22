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塔利班承認攻擊！巴基斯坦飯店「汽車爆炸」5死　中國大使逃一劫

▲▼塔利班承認攻擊！巴基斯坦飯店「汽車爆炸」4死　。（圖／路透）

▲巴基斯坦飯店遭汽車炸彈攻擊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦西南部一間5星級飯店21日發生炸彈攻擊，一輛載滿土製炸彈的汽車在飯店爆炸，造成至少5人死亡、12人受傷，而中國駐巴基斯坦大使農融剛好入住這間飯店，幸好因外出而未受波及；塔利班激進組織也出現坦承，是他們策畫這起恐怖攻擊。

根據《法新社》報導，巴基斯坦內政部長阿邁德（Sheikh Rashid Ahmed）表示，一輛載著土製炸彈的汽車駛入俾路支省（Baluchistan）首府奎達市（Quetta）的豪華連鎖飯店賽琳娜（Serena）停車場後，立即發生了爆炸，造成至少5人死亡、12人受傷。

阿邁德證實，當時由中國駐巴大使農融帶領的4人代表團，剛好就是下榻這間飯店，不過剛好外出開會躲過一劫，而農融目前情緒狀況穩定，預計在22日訪問行程結束後離開奎達市。

▲▼塔利班承認攻擊！巴基斯坦飯店「汽車爆炸」4死　。（圖／路透）

▲塔利班激進組織承認犯行。（圖／路透）

激進組織「巴基斯坦塔利班運動」（Tehrik-i-Taliban Pakistan）出面坦承，這是由他們策畫的自殺式恐怖攻擊。據了解，部分激進組織希望俾路支省能從巴基斯坦獨立，並反對中國在該區投資大型基礎建設。

據了解，俾路支省是巴基斯坦最窮的省份之一，同時也是中國一帶一路計畫中，擴建瓜達爾（Gwadar）深水港的重要關鍵地；當地激進組織也曾在2年前襲擊港口附近的高級飯店，他們指責中國和政府聯手開發該省的天然氣和礦產資源，但居民卻未獲得任何好處。

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