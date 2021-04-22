德基水庫只能再撐7天！上午飄雨僅5分鐘　果農空歡喜

記者白珈陽／台中報導

全台水情吃緊，各地水庫有效蓄水量直直落，台中德基水庫蓄水率僅剩3.7%，預測供水只能再撐7天，水位若再持續下降，恐就無水可用，讓中部民眾相當憂心。而在接近中午時，德基水庫附近的山區飄起了小雨，梨山果農拿起手機紀錄，開心地說「等很久的雨，聽到雨的聲音真的很高興！」可惜這場雨只持續了5分鐘，連路面也無法浸溼，讓不少民眾空歡喜一場。

▲德基水庫附近的山區今日上午11時許飄起小雨。（圖／梨山果農提供）

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根據氣象局資料，舒力基颱風今（22）日距離台灣最近，受到外圍環流帶來偏東風影響，氣象局已針對基隆北海岸、宜蘭地區及新北市山區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，到周六前東半部都要留意較大雨勢。周日後華南水氣移入，降雨範圍很廣，全台都有機會下雨。

今日上午11時許，梨山地區也終於下起小雨，雖然雨勢不大，仍相當振奮人心，梨山果農忍不住歡呼：「飄雨了！飄雨了！」

然而這場雨只持續了約5分鐘，德基派出所員警拍下所外的畫面，就連地面都是乾乾的，可說是空歡喜一場。有果農說，希望下午能繼續下雨，為蓄水率僅剩3.7%的德基水庫挹注更多水量。

▲雨滴落在葉子上。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲雨勢只持續了約5分鐘，連路面也無法完全浸溼。（圖／記者白珈陽翻攝）

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