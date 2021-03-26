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繁忙生活求放鬆！廚佛Fred端療癒料理　左岸咖啡館煙燻三明治美味噴香

▲▼廚佛,Fred,左岸咖啡館,拿鐵,抽獎,博客來。（圖／翻攝自影片）

▲「佛瑞德遊記」頻道幕後團隊特地為廚佛Fred，準備了5種不同的放鬆行程，究竟Fred會抽中哪一些呢?（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

為了體恤約不到私廚的民眾也能在家輕鬆享受療癒料理，Fred特別設計一款「左岸咖啡館煙燻香三明治」，發揮創意採用咖啡燻香方式增添食材香氣，搭配富含乳香的左岸咖啡館無加糖拿鐵一起飲用，口感更是美味滑順，令Fred本人也十分驚艷。網友看完紛紛驚嘆「咖啡三明治也太酷了吧！」、「平常都單獨喝，沒想到可以入菜＠＠」、「左岸居然有出無加糖拿鐵？？」。

▲▼廚佛,Fred,左岸咖啡館,拿鐵,抽獎,博客來。（圖／翻攝自影片）

現代人生活步調忙碌緊湊，每天疲憊感爆表的心情，藍帶廚佛Fred最懂，不僅開設的私廚預約滿檔到2027年，平常還固定經營兩個YouTube頻道，讓行程超滿的他不禁大喊「真的好累！」。為了慰勞Fred的辛苦，「佛瑞德遊記」頻道幕後團隊特地為他安排了5種不同的放鬆行程，從5張卡片中隨機抽選體驗行程。Fred首先任務是前往二手書店自在閱讀，並寫一封情書給老婆，一喝了左岸咖啡館立刻文思泉湧，搞笑結束第一回合。第二張抽到閉目養神卡，兩分鐘內一邊喝著左岸咖啡無加糖拿鐵，短暫休息後，竟然抽到左岸咖啡館無加糖拿鐵的創意料理任務！

繁忙生活求放鬆！廚佛Fred端療癒料理　左岸咖啡館煙燻三明治美味噴香 。（圖／翻攝自即新聞）

為了不讓做料理像是平時的工作，他要做一道能喚醒過去他在國外時，那種吃著三明治、喝著咖啡悠閒自在的感覺，決定佐以左岸咖啡館無加糖拿鐵入菜，三明治中夾入洋蔥牛小排，化身為這道「左岸咖啡館煙燻香三明治」。

▲▼廚佛,Fred,左岸咖啡館,拿鐵,抽獎,博客來。（圖／翻攝自影片）

先將洋蔥炒香再放入牛小排肉片，讓牛肉和洋蔥香氣結合後加入紅酒大火揮發酒氣、留下果香，再倒入無加糖拿鐵，以小火燉煮讓牛肉充滿咖啡香氣，最後將浸泡在無加糖拿鐵中的蘋果木木屑煙燻牛肉。咖啡香氣溫和地融入牛肉中，夾著奶油吐司一起入口，讓Fred狂讚超好吃，再啜一口左岸咖啡館無加糖拿鐵，輕醇細緻，順口不膩，既紓壓放鬆又撫慰身心。

▲▼廚佛,Fred,左岸咖啡館,拿鐵,抽獎,博客來。（圖／翻攝自影片）

▲▼廚佛,Fred,左岸咖啡館,拿鐵,抽獎,博客來。（圖／翻攝自影片）

看完心動也想慰勞自己的辛勞嗎？跟著Fred一樣喝杯無加糖拿鐵，感受生活美好片刻吧！即日起至2021年4月22日止，只要在博客來訂購左岸咖啡館無加糖拿鐵一箱（12入），還有機會免費獲得「左岸咖啡館x KKday 無目的拾光」旅遊體驗，前往想探訪的城市住一晚、執行神秘任務，享受一段無目的拾光。

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▲▼廚佛,Fred,左岸咖啡館,拿鐵,抽獎,博客來。（圖／翻攝自影片）

繁忙生活求放鬆！廚佛Fred端療癒料理　左岸咖啡館煙燻三明治美味噴香 。（圖／翻攝自即新聞）

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