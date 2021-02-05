線上動漫祭開展　強打3大動漫出版社熱門商品全都有

▲網路書店即日起推出線上動漫祭。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台北國際動漫節2/4登場，網路書店也推出線上動漫祭，漫畫、輕小說、圖文書超過萬種商品參展，尤其收錄今年不參加動漫實體展的3大動漫出版社熱門新品，讓動漫迷防疫宅在家就能線上搶購。另外，線上國際書展同步展開中，除了買書有折扣，業者再祭儲值送閱讀器活動，滿足讀者需求。

博客來推出「2021經典動漫祭」、「電子書動漫節」，上萬種漫畫、輕小說、同人誌、動漫周邊精品等5折起，2/4起更有多款實體動漫熱門特裝新品開賣，尤其是考量疫情宣布缺席的3大動漫出版社東立、尖端、台灣角川熱門版品全都收錄，像《刀劍神域》特裝版、魔道祖師作者最新作《天官賜福》特裝版、《十二國記畫集＜第一集＞久遠之庭》等。

電子書主打日本原生電子漫畫、BL暢銷品之外，特別引進近200種日本繪師授權的最新數位同人誌參展，並搭配動畫改編話題作推出主題企劃，2/5～2/7這3天再加碼，電子書漫畫、輕小說全類型，不限金額結帳再9折。

博客來指出，動漫展最受矚目的出版品除了《鬼滅之刃》，還有被譽為鬼滅接班作的《咒術迴戰》以及改編自同名漫畫、在2020年底火紅的日劇《如果 30 歲還是處男似乎就能成為魔法師》，這3套漫畫的單行本在1月份的漫畫暢銷榜TOP50裡占據約40個名次，同時有多系列漫畫全套熱賣的盛況，近年少見。

樂天kobo也展開線上動漫展，參展漫畫單本79折起，一次購買12本同出版社作品，每本再折12元，例如《排球少年》全套原價2,365元，優惠價1,597元、《獵人》全套原價1,980元，優惠價1,260元，其他熱門作品《進擊的巨人》以及火紅的《鬼滅之刃》也都有參展，想要省荷包的動漫迷，可趁這波檔期一次收藏，活動至2/28止。

Readmoo讀墨電子書線上國際書展第二階段活動將於2/9展開，全站滿3本（含以上）享75折，包括《TRAVELER luxe旅人誌》《數位時代》《親子天下》指定期數，將於2/10、2/14、2/16這3天提供限時免費領取或特惠價。另外，2/18起一連10天再推儲值送閱讀器活動，只要以禮券儲值犢幣滿25,000元，就送mooInk Plus、滿50,000 元可把mooInk Pro帶回家，優惠最高可達原價7 折。