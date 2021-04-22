炫砲鍵盤「複製貼上只需1步驟」　大學生敲碗：做報告需要

▲工程師Holy Cater購入雙鍵鍵盤，再發明出複製、貼上按鍵。（圖／翻攝自SimShop官網）

記者陳怡靜／綜合報導

電腦快捷鍵的發明，讓使用者省去不少時間，其中又以Ctrl+C（複製）、Ctrl+V（貼上）最廣為人知，日本工程師Holy Cater發揮創意，做出了一個新奇的「雙鍵鍵盤」，上面只有複製和貼上兩個按鍵，現在只需要按一個按鍵就能搞定，讓這項操作變得更簡單。

綜合日媒報導，精通各式電子操作的Holy Cater，平時經常在部落格或推特分享一些電子科技技術，他20日在推特上貼出一張新發明的鍵盤照寫下「終極程式設計工具已創建」，立刻在網路上被瘋狂轉發，還登上推特熱搜。

只見這神奇的鍵盤上面只有兩顆按鍵，寫著「複製（コピ）Ctrl+C」、「貼上（ペ）Ctrl+V」，將大家常用的操作簡化為只要一鍵就能解決，他還在鍵盤內裝設LED燈泡，只要一按下就會發光，甚至能自行設定按下時所發出的燈光顏色。

工程師解釋，鍵盤的原型是SimShop所推出的SimPad Nano迷你雙鍵盤，可以依照個人需求，將按鍵設定成各式快捷鍵，或是要設定上、下、左、右也可以，功能相當便利。

這項酷炫的發明一出，許多網友紛紛敲碗驚呼，「太方便了好想要」、「這很適合大學生用來做報告」、「還需要Ctrl+A（全選）、Ctrl+Z（復原）、Ctrl+X（剪下）的快捷鍵」、「什麼時候會上市呢」。