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水潑到寶貝筆電！他急掏吹風機搶救　「結果按鍵融化了」超傻眼

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲鍵盤被吹到變形。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今早室友的筆電被水潑到了……」有網友日前在PTT的StupidClown板上發文，說室友的筆電被水潑到，雖然當下沒事，也馬上把筆電關機、放著不動。但室友後來還是想說，用吹風機吹一下比較保險，結果不吹還好，這一吹就發生悲劇，還引發不少共鳴「幹過一樣的事……」、「我之前吹滑鼠也變形。」

這位網友發文「不要用吹風機吹筆電」，文中表示，筆電被水潑到時，室友有馬上關機靜置，不過放了一陣子之後，就想說還是用吹風機吹一下比較保險，「然後就……嗯，自己看圖。」只見鍵盤上的Q鍵和Tab鍵居然熱到變形，整個呈現波浪狀，甚至還稍微裂開，讓原PO哭笑不得「各位如果要風乾筆電，記得用可以開冷風的吹風機喔！」

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貼文一出，其他網友紛紛笑噴，「跟我同型號，不能， 謝謝（筆記」、「這個是真笨 （蓋章」、「這是用熱風槍吹的吧」、「這是熱風槍吧，你的頭髮沒事嗎」、「吹之前要先看說明書，你這個是巧克力鍵盤（指按鍵和按鍵之間有大空隙的鍵盤）一定會融化」、「有笨到，但可愛」、「放太近了啦！」

意外的是，做過類似蠢事的人竟然不少，「之前合成纖維運動服也是吹風機吹到破洞融化，之後吹塑膠製品都會小心」、「幹過一樣的事……而且還是新筆電QQ幸好只有鍵帽波浪狀就發現了」、「我之前鍵盤濺濕了，想說用冬天取暖的熱風爐（？）烘一下，結果鍵盤也變形了，只好買過TAT」。

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筆電鍵盤吹風機融化PTT

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