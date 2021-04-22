鄭運鵬協調「私人商務包機」加入帛琉泡泡團　盼兩週內有成果

▲民進黨立委鄭運鵬出手協調商務包機民航公司申請核准私人商務包機。（圖／取自鄭運鵬臉書）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鄭運鵬22日表示，他昨天召集了一個很特別的協調會議，幫忙全國只有三家的商務包機民航公司，申請指揮中心核准私人商務包機，也能出團加入台灣帛琉旅遊泡泡的國家隊，期待兩週內可以看到成果。

鄭運鵬指出，台灣帛琉的旅遊泡泡原本被期待是疫情發生一年多以來，全球罕見的國際旅遊沙漠綠洲，但是因為初期各界過度期待、物以稀為貴，加上防疫標準不低，造成有行無市、後期降價求售的瓶頸，非常可惜。

鄭運鵬說明，私人商務包機是國人比較不熟悉的領域，大致上就像美國新聞和電影上常見的豪華私人飛機產業，多半是國際企業老闆自用和招待貴賓的航程，很意外這個客群對旅遊泡泡會有主動提出的需求。

鄭運鵬說，私人商務包機不能對外販售機票，以免干擾民航公司和旅行業者的許可業務，可以想像就是多元化計程車（UBER）和傳統計程車的差別，客群就像日本製的壓縮機一樣稀少，消費力應該是非常驚人。

鄭運鵬表示，一開始私人商務包機沒有被指揮中心列入旅遊泡泡的開放對象，他認為是各機關當時沒有思考到的小眾市場，所以業者的陳情的確有道理，如果商務包機的客源穩定，在防疫規範一視同仁的前提下，也是送給帛琉友邦的另一項禮物，符合兩國互相開放的本意。

鄭運鵬也說，這個新模式，牽涉到帛琉政府是否同意（外交部）、指揮中心是否放心（衛福部）、起降機場是否可行（交通部），其實還蠻複雜的，期待二週內可以看到成果。

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