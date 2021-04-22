「能源系」接棒「金融系」　陸國企高管紛赴地方任副省長

▲中海油副總經理胡廣傑（圖左）履新江蘇省政府領導團隊。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸近年「金融副省長」頻頻履新後，近期多名國企高管赴地方履新的現象也引起外界關注。值得注意的是，此輪到地方任職的人員大多來自實體經濟，其中又以能源系統出身佔大多數。最新的任職案例便是中海油副總經理胡廣傑，江蘇省19日召開常務會議時，胡廣傑便出席了這場會議，坐在副省長齊家濱旁，證明他已履新江蘇省政府。

▲2020年任安徽省副省長的張紅文為一名「巡弋飛彈」專家。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，胡廣傑出生於1973年7月，赴任江蘇前，胡廣傑在石油行業工作將近24年。公開資訊顯示，胡廣傑比今年3月從山西省財政廳廳長調任江蘇省副省長的潘賢掌小10個月，兩人也是目前江蘇省政府領導團隊中唯二的「70後」。

據了解，近期從能源系統「空降」地方政府首長的高級主管近期還有多人，主要背景為電力、石油和煤炭行業。其中，2018年從大陸國家電網調任廣西壯族自治區副主席的楊晉柏，便是當時最年輕副部級幹部。經過2年的歷練，楊晉柏2020年4月從廣西調任北京，擔任北京市副市長。

▲任維被任命為西藏自治區副主席，刷新最年輕省部級幹部紀錄。（圖／翻攝上觀新聞）

此外，刷新楊晉柏任最年輕省部級幹部紀錄的是同樣出身電力系統的任維。出生於1976年5月的任維於2020年4月被任命為西藏自治區副主席，赴任前為中國大唐集團（特大型發電企業集團）副總經理。

至於哈爾濱電氣集團副總經理謝衛江任湖南省副省長、中石油集團副總經理覃偉中任廣東省副省長及大陸國家能源集團總經理凌文任山東省副省長等，這些能源系統高管都有著共同的特點，多為「70後」幹部。

中共十九屆五中全會提出，「堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上」，不難看出這批「國」字輩企業高管赴地方履新的重責大任，也是為借重這批幹部與地方發展高端製造業、佈局重點產業以及實施數位化轉型戰略的關聯。