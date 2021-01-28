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線上書展11折童書套書幫爸媽省錢　10天快閃補書計畫送折價好康

三民網路國際書展開展（圖／翻攝自三民網路書店）

▲三民網路國際書展開展，展期至3/10。（圖／翻攝自三民網路書店）

記者洪菱鞠／台北報導

台北國際書展連續兩年因疫情取消，今年實體書展雖取消，但各大網路書店、出版社紛紛推出線上書展，並提供書展原有優惠，三民網路國際書展即日起開展，全館最低11折起，展期長達1個多月，每週都有不同優惠；博客來加碼推出快閃補書計畫，讓書迷待在家照樣逛好逛滿，挑選寒假讀物。

三民網路書店推出「展開你的閱讀領域」網路國際書展，眾多中文書最低5折起，自家出版品亦推出眾多好書，全系列同享單本79折、3本以上75折、5本以上69折，展期持續至3/10，並陸續推出多項折扣優惠。2/8～2/17配合新年節慶將舉辦發紅包活動，登入會員即可在書展頁面領取150元E-coupon，期限內每日皆可領取一張。

為方便讀者一次瀏覽、挑選好書，三民網路書店根據今年度「書展大獎」及「金蝶獎」得獎及入選作品建立書單，另外，此次線上書展還有醫療保健類暢銷書《當張仲景遇上史丹佛》、財經企管類暢銷書《股票專家的線圖攻略．核心選股大公開》，共有近千本書籍任選3本優惠價699元。外文館單本73折、5本7折，童書套書更有11折超殺折扣；簡體館則是單本75折、3本72折；香港出版品為單本79折、2本75折。

博客來響應推出線上「#po一本你最近買的書挑戰」活動（圖／博客來提供）

▲網路書店推出線上「#po一本你最近買的書挑戰」活動。（圖／博客來提供）

呼應台北國際書展，博客來祭出限時快閃補書計畫，即日起至2/4折價券天天領，完成簽到還可再抽999元禮物卡外，1/29起再加碼發送兩百萬中文新書折價券，凡購買2020年11/1後出版中文新書，憑券結帳滿699元現折50元。網站另響應推出線上「#po一本你最近買的書挑戰」活動，除了將總統蔡英文、副總統賴清德、星座專家唐綺陽、世界球后戴資穎等人，都整理於活動中，亦收錄各界人士的推薦書單，與書迷分享。

Readmoo讀墨電子書2021線上國際書展於1/26～2/28展開，陸續推出全站滿3本（含以上）75 折、單日限時免費、限時超低價、註冊加碼好康、mooInk 系列閱讀器與套書組合優惠，以及禮券儲值滿額送閱讀器等各項好康活動，另外也有多重閱讀任務，包括撰寫書評、累計閱讀時間達標、完讀不同書類、有聲書等，讓讀者可獲得紅利優惠、專屬徽章，線上書展期間，於網頁每日登入簽到，亦可獲得紅利點數、購書折扣等優惠。

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