【舞小姐分屍案】採證照隱現「女子頭像」　胞姊驚：這我妹！

▲楊男狠心砍殺舞小姐，楊嫌落網要求見1名警官，見到警官當場下跪承認。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者邱中岳／台北報導

北市米高梅舞廳邱姓舞小姐遭恩客楊金合殺害分屍案，楊為了向邱借錢，將邱帶往北宜公路逼問提款卡密碼，最後將她活活勒斃，還跑回市區買剁刀、垃圾袋，分屍後丟棄；楊嫌落網表示要找當時的警察局督察，一見面就下跪坦承，「大仔，我把人剁了。」

承辦1997年米高梅邱姓舞小姐遭殺害分屍的專案小組，在舞廳外將涉案的萬華角頭楊金合帶回偵訊，但楊姓男子淡定地表示，很久沒有跟邱姓女子聯絡，且神情淡定，讓警方一度要放人。

警方將楊的白色轎車停在地下停車場採證，不管怎麼搜索都找不到相關跡證，當時膠卷黑白採證照片竟隱約浮出1個女子頭像，經過家屬指認，邱女的姊姊驚呼「這是我妹妹」。

警方半信半疑繼續搜車，在後車廂找到一個備胎，將備胎搬起後打開一個小空間，赫然發現邱女的存摺以及印鑑等證物，警方帶著整包證物，丟在楊嫌面前攤牌。

楊嫌面對證物表示，要找從前曾幫過自己的1名萬華分局派出所長「謝文傑」，警方隨即打去警察局找當時已經升任督察的謝文傑，結果正巧發現謝正在該分局督勤，專案小組緊急跑上去找人。

謝文傑獲悉後到偵訊室，楊金合一見到謝文傑馬上下跪，並哭喊「大仔，我把人剁了」，且坦承將屍體棄置在北宜公路上，警方隨即帶著殯葬業者連夜前往北宜公路找尋遺體。

警方在北宜公路找到遭分屍的身軀以及左腿，但嫌犯表示另外右腿的部分是朝山下甩去，結果葬儀社人員突然有感應，向警員表示，「腿應該在後面一點」，警方尋著原路找尋，竟發現邱女右腿吊在樹上。

至於兇器，楊嫌表示隨意棄置，警方也派人在河岸邊尋找，發現遭剁斷的兇刀就停在原處、沒有被水流沖走，讓承辦警員大感吃驚，「都過2個月兇刀還沒被沖掉。」

但消失的人頭？狠心的楊嫌表示，當時為了不讓人認出來，竟將邱女頭顱割下，並開車跑到市區找地方丟，在吃早餐的時候，發現對面正巧有1台垃圾車，竟隨意將邱女頭顱丟進去，警方連夜到福德坑搜索3天，仍然找不到。

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