日本前50大富豪資產狂增48%！　孫正義「資產翻倍」4.8兆穩坐首富

▲孫正義是2021年的日本首富。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國商業雜誌富比世22日公布「日本前50大富豪排行榜」，儘管日本當地受到疫情影響，經濟大受打擊，但這50人的合計總資產仍然高達27兆日幣（約新台幣7兆元），相較2020年整整多出48%。其中日本軟銀創辦人孫正義更是睽違3年以4兆8920億日幣（約新台幣1.27兆元）的資產奪得首富，是2020年兩倍之多。

▲▼富比世日文版網站公布2021年日本富豪排行榜。（圖／翻攝自富比世日文版網頁）



富士比的日文版網站22日公布了2021年的日本富豪排行榜，其中，前三名分別為軟銀創辦人孫正義、日本迅銷（Fast Retailing）創辦人柳井正以及基恩士（Keyence Corporation）創辦人瀧崎武光。其中孫正義的資產高達4兆8920億日幣（約新台幣1.27兆元），相較2020年整整多出一倍多，躍升首富。

曾在2019年與2020年奪得首富的柳井正雖然未能蟬聯首富寶座，但所擁資產也較2020年增加了約90%，達到4兆6270億日幣（約新台幣1.2兆元）。排名第三的則是基恩士（Keyence Corporation）創辦人瀧崎武光，資產高達2兆8420億日幣（約新台幣7386億元）；三得利控股公司會長佐治信忠排名第四，資產高達1兆690億元（約新台幣4395億元），兩人資產都有所增加。

事實上，儘管新冠肺炎重創日本經濟，但排名前50名的富豪合計總資產仍然超過27兆日幣（約新台幣7兆元），相較2020年整整多出48%。

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