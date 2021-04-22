巴西公墓每天加班「挖墳埋屍」到深夜　破37萬死憂：墓地不夠用！

▲巴西聖保羅市的公墓每天至少要處理300具遺體。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



巴西疫情告急，累計確診數超過1400萬人，死亡人數也突破37.8萬人。其中，商業重鎮聖保羅市疫情尤為慘重，市內22座公墓更是天天加班到夜晚「挖墳埋屍」，連靈車都不夠用，棺材只能暫時透過小巴載運。據悉，光是聖保羅市每天就要挖好600個墳墓供埋葬遺體使用，其中200個集中在公墓Vila Formosa。



根據infobae、SUD OUEST報導，巴西人口最多的城市聖保羅市一共有22座公墓，然而受到新冠肺炎疫情肆虐影響，死亡人數激增，當地的公墓已經無法負荷不斷新增的遺體，市政府只能雇用更多的工作人員加緊在空地挖出一座又一座的墳墓。儘管公墓平時只營運到晚間6時，但是由於死者爆增，公墓沒有時間負荷太多場葬禮，且需要加班挖墳，大家只能天天加班到晚間10時。

▲▼巴西的公墓因業務繁重，每日都需要加班到深夜。（圖／路透）





光是聖保羅的22座公墓中，每天就至少要挖出600座墳墓，其中有200座集中在Vila Formosa。據悉，Vila Formosa在2020年5月首波疫情爆發時，每天使用3台挖掘機挖墳，如今已經添購至6台。不僅如此，由於原本的45輛靈車已經不敷使用，因此只能暫時借調小型巴士來運送棺材。儘管部分當地媒體稱，有拿校車搬運棺材的情況，但聖保羅市政府已經否認這項說法。



占地75萬平方公尺的Vila Formosa一共埋葬了150多萬具的遺體，而3月曾經創下一天埋葬105人的紀錄，是疫情爆發前的3倍。工作人員表示，「儘管目前公墓仍有空間接納新的棺材，但是按照這種速度發展下去，不知道還能撐多久。」

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