印度單日確診破31萬…創全球紀錄！　「醫療崩潰」景象網路瘋傳

▲印度醫療系統瀕臨崩潰。(圖/路透)

實習記者徐于文/綜合外電報導

印度新冠肺炎疫情加劇,21日更創下單日31萬人確診的紀錄,更有2023名病患死亡,總感染數上升至1500萬例,嚴重程度僅次於美國。同時醫療資源嚴重短缺,造成極大社會恐慌及混亂。印度社交網站上不再充滿表情包或政治笑話,已被「請幫助」求救貼文淹沒,推特用戶斯尼(Karanbir Singh)強調,「推特不得不做政府熱線該做的事,我們只能依靠彼此。」

根據《路透社》報導,印度21日新贈31萬4835例確診,創下該國新高,也成為疫情爆發以來全球最多的單日確診數;目前累積1593萬人確診,死亡數達18萬4657人。當地北部和西部的醫院皆發出警告指出,院內的氧氣供應僅剩數個小時,且全國有三分之二的醫院已經沒有空病床。

I cry for the India . Brutal epidemic ravaging the country, and hospitals are completely overwhelmed. A staggering 300,000 cases—and possibly 10x underdiagnosis means maybe ~3 million actual cases a day. #COVID19



pic.twitter.com/7M9P6P78HV