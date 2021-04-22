　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度單日確診破31萬…創全球紀錄！　「醫療崩潰」景象網路瘋傳

▲▼印度醫療系統瀕臨崩潰。（圖／路透）

▲印度醫療系統瀕臨崩潰。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

印度新冠肺炎疫情加劇，21日更創下單日31萬人確診的紀錄，更有2023名病患死亡，總感染數上升至1500萬例，嚴重程度僅次於美國。同時醫療資源嚴重短缺，造成極大社會恐慌及混亂。印度社交網站上不再充滿表情包或政治笑話，已被「請幫助」求救貼文淹沒，推特用戶斯尼（Karanbir Singh）強調，「推特不得不做政府熱線該做的事，我們只能依靠彼此。」

根據《路透社》報導，印度21日新贈31萬4835例確診，創下該國新高，也成為疫情爆發以來全球最多的單日確診數；目前累積1593萬人確診，死亡數達18萬4657人。當地北部和西部的醫院皆發出警告指出，院內的氧氣供應僅剩數個小時，且全國有三分之二的醫院已經沒有空病床。

社交軟體上貼文和圖片顯示，印度老舊醫療系統正處崩潰邊緣，包括多名患者共用一張病床、救護車大排長龍、民眾等待輸氧時死亡等揪心景象。推特網友也表示，政府救援熱線不通、醫院也因無法負荷，拒收病人，迫使上萬民眾在社交網站找尋藥物、器材，甚至是救護車。

印度律師希芙（Jeevika Shiv）指出，她在為重症患者尋求病床時，花費數小時撥打政府熱線，卻毫無結果，隨後在推特上發文，「新德里新冠重症病患，血氧水平低于62，需立即就醫」，網友就立刻動員轉發，病人也很快找到幫助，接受治療。

▲▼印度死者親人身穿防護衣參加葬禮。（圖／路透）

▲印度死者親人身穿防護衣參加葬禮。（圖／路透）

社交網站現已被求救貼文淹沒，有些讓人極度不安，北部勒克瑙（Lucknow）一家醫院中，一位婦女在母親病床錄下如同殭屍電影場景，人們扭打在一起，爭搶剛送到醫院的一批氧氣瓶。20歲學生波特卡特（Pottekat）表示，「我已經無法應付社群網站上的資訊，我無法處理讀到的東西，我覺得自己感到麻木了。」

當地民眾收集各州醫院病床數、氧氣供應、血漿、救護車等數據，製作成長達長達數十頁的表單，且迅速在網上廣傳，提供患者求救援助資訊。軟體開發者嘎拉雅（Umang Galaiya）更架設網站，讓用戶選擇所在地及需求，利用推特高搜索量算出適合救援結果，迅速獲得超過11萬點閱。

印度各地政府表示，將嚴格實施防疫措施，希望能盡快控制病情，減輕醫療系統負擔。新德里20日發布為期6日嚴格封鎖政策，孟買等地區也在22日開始強制規範行動區域。

澎湖花火節衝一波！兩人機票、住宿、海洋牧場只要4690

ET快訊
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路
快訊／江宏傑訴請離婚　福原愛首回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

拜登禁疫苗原料出口！南韓前總理痛罵美國「流氓」：我們沒付錢嗎

美日峰會秘辛曝光　日經：美原本要求制定「日版台灣關係法」

接種AZ疫苗後死於血栓　英國增至32人

香奈兒告華為「商標長太像」敗訴！　陸網友嗨爆：以為咱們好欺負？

神話破滅了！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔　「大字型」倒地昏迷

載鞭炮遇道路不平…整車瞬間爆炸！他被拋飛7公尺慘死　恐怖片曝光

接吻後「性高潮」4小時停不了…曾1天來12次！　她曝：走路都有感

質量等於3個太陽！　最小新黑洞「獨角獸」離地球僅1500光年

美國蜂蜜含有放射性銫-137　冷戰時代核彈試爆殘留物！

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

拜登禁疫苗原料出口！南韓前總理痛罵美國「流氓」：我們沒付錢嗎

美日峰會秘辛曝光　日經：美原本要求制定「日版台灣關係法」

接種AZ疫苗後死於血栓　英國增至32人

香奈兒告華為「商標長太像」敗訴！　陸網友嗨爆：以為咱們好欺負？

神話破滅了！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔　「大字型」倒地昏迷

載鞭炮遇道路不平…整車瞬間爆炸！他被拋飛7公尺慘死　恐怖片曝光

接吻後「性高潮」4小時停不了…曾1天來12次！　她曝：走路都有感

質量等於3個太陽！　最小新黑洞「獨角獸」離地球僅1500光年

美國蜂蜜含有放射性銫-137　冷戰時代核彈試爆殘留物！

快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

台股站穩萬七！他討拍「都沒賺到」明細露破綻　內行人酸：少騙

拜登禁疫苗原料出口！南韓前總理痛罵美國「流氓」：我們沒付錢嗎

「世界金門日」辦不辦？縣長楊鎮浯：疫情趨緩年底就辦

中美洲銀行設立台灣辦事處　吳釗燮：期待打造更堅實的合作關係

石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

江宏傑訴訟離婚…「言語暴力」成弱點？日律師開解：福原愛要賠錢

「國光幫」踢館《綜藝玩很大》　千民觀眾圍觀引暴動

柔道教練重摔6、7次...7歲童翻白眼抽搐送醫腦死！竟稱合理訓練

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

誤開鏡頭！男大生視訊課「啪啪」女友搖超爽

即／日本將「3度發布」緊急事態

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

媳靠公公肩膀哭出感情！　離婚再跟公公生下一女

媽騎車載兒外側大迴轉！逼停2車被第3輛車撞死

泰國僧自斷頭殉道　佛教府出面回應了

地鐵最美風景！高中妹地鐵露酥胸

即／美國「華盛頓特區」升格第51州

日相：若中國武力侵台「自衛隊不會插手」

傳拜登擬對富人增稅　美股重挫321點

印尼潛艇恐船身破裂沉700米海溝　53人凶多吉少

俄羅斯宣布「邊界撤兵」　烏克蘭總統：降低兩國緊張

接吻後「高潮」4小時停不下來

更多熱門

相關新聞

驚見輝瑞假疫苗！抗皺藥混充1劑3萬

驚見輝瑞假疫苗！抗皺藥混充1劑3萬

輝瑞（Pfizer）發布聲明證實，他們發現首批國外假疫苗案例，墨西哥80多人以每劑1000美元（大約新台幣2.8萬元）的價格接種，幸好目前並無大礙；波蘭仿冒品在民宅內被查獲，似乎尚未供人施打，但藥劑裡面竟含有抗皺護膚成分。

即／東奧聖火傳遞爆首例確診！

即／東奧聖火傳遞爆首例確診！

破37萬死！巴西公墓每天加班「挖墳埋屍」到深夜

破37萬死！巴西公墓每天加班「挖墳埋屍」到深夜

12條流浪狗攻擊　7歲女被恐怖狂咬

12條流浪狗攻擊　7歲女被恐怖狂咬

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

關鍵字：

印度新冠疫情世界疫情推特求救COVID19

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

羊肉爐吃一半...桌子冒出二哈頭

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面