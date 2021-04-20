北市副市長蔡炳坤「心寒請辭」自認被架空　柯文哲極力慰留





▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府內鬥升溫？台北市副市長蔡炳坤日前被爆出，與台北市副市長黃珊珊搶行程拚曝光，讓台北市長柯文哲下令成立LINE群組「專案列管」，隨後又傳出蔡炳坤負責督導的局處對他不滿，希望更換長官等消息。對於自覺被架空而向柯文哲當面請辭，蔡炳坤20日受訪時並沒有否認，只說自己會盡力而為。

柯文哲2020年就對外表示，希望卸任後將市長交棒給黃珊珊，因此重要行程都幾乎讓黃珊珊出席，就算局處不是黃珊珊督導的，也盡量讓黃珊珊多曝光，外傳這讓蔡炳坤不滿，雙方開始搶行程曝光，因此不斷讓「北市府不合說」鬧上媒體版面，柯文哲甚至要求台北市政府發言人陳智菡開LINE群組「專案列管」行程。

對於自己覺得被架空，感到心力交瘁，3週前有向柯文哲提出請辭，但被柯文哲極力慰留，蔡炳坤20日受訪時回應，自己是以歡喜的心情加入台北市政府團隊，感謝柯文哲給他服務市民的機會，現在他仍一本初衷，以感恩的心情面對各種衝擊與挑戰，並未否認請辭傳聞。

另一方面，陳智菡20日下午受訪時則說，蔡炳坤與黃珊珊之間合作非常好，溝通沒有問題，蔡炳坤之前有提到家庭因素，但經過柯文哲慰留後，樂意留在市府繼續打拚。

至於先前黃珊珊公然點名蔡炳坤督導的勞動局是否讓蔡炳坤心情不舒服，陳智菡說，該事發生後，蔡炳坤就有先找勞動局開會前會，而黃珊珊在臉書PO文的立場是因為有法律人背景，所以對法律上有不同見解、提出不同想法，但跟蔡炳坤意見一致，沒有路線之爭問題。