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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直批「立院被中國包圍」！柯文哲新粉專談道路正名⋯4小時後默默下架

記者袁茵／台北報導

一個標榜「很台灣、很本土」的粉絲專頁「台灣阿北-柯文哲」於20日對外公開，只見台北市長柯文哲親自錄影片，聲稱該平台是要讓大家重新認識他，第一集就開砲「立法院被中國包圍」等道路正名議題。對此，台北市政府副發言人魏佑任表示，這不是市府的官方平台，是粉絲自行建置的，會了解一下是何時拍攝。

「我是柯文哲，或許你認識我，或許你不認識我，不過請在這裡讓你重新認識我。」一個名為「台灣阿北-柯文哲」的臉書粉專，於20日張貼2部柯文哲的影片，只見第1部影片是柯文哲在自我介紹，提及「這一個新平台有很多東西讓你重新認識我，新觀念、新思維。」並會在此粉專隨時做澄清、更正錯誤訊息，最後文字還打上「一個很台灣、很本土的平台」。

▲▼臉書粉專「台灣阿北柯文哲」。（圖／翻攝臉書）

▲臉書粉專「台灣阿北-柯文哲」。（圖／翻攝臉書，下同）

而粉專中第2部影片，標題為「認識台灣很難嗎？從路名找真的很難！」柯文哲在影片中提及，「我常常喜歡在台北街頭散步，走來走去，當我抬頭一看，怎麼會是寧夏、西藏還有北平、天津、南京、長安，台北市怎麼到處都是中國的省份和城市？看看我們的立法院，竟然被整個中國所包圍，有濟南、青島、杭州、紹興、許昌、徐州、鎮江、南陽、襄陽、武昌，老外進來台北市一定霧煞煞。」

柯文哲指出，不只在台北市，台灣各縣市都是這種路名，「我們怎麼沒有真正屬於台灣的街道？譬如說台北大道、台北路、台灣路、高雄路、台中路、台南路？同樣是城市，台灣竟然沒有用自己的城市來當路名，我們被淹沒在中國的城市名。」

▲▼臉書粉專「台灣阿北柯文哲」。（圖／翻攝臉書）

柯文哲說，住在台灣，路名卻是中國的省份和城市名，會不會覺得很奇怪？剛好自己最近在談天然台，他現在待的餐廳前面就是寧波西街，是很標準的中國地名，「對於在這塊土地成長的台灣人而言，路名都是中國的城市名，實在是困惑啊！」

柯文哲表示，這是歷史的痕跡，不是台灣原出生的路名，國民黨來台灣已經超過70年，除了尊重歷史以外，應該好好想一想台灣自己的身份，先從認識台灣開始。

話鋒一轉，影片突然拍攝民進黨中央黨部外觀。柯文哲批評，「有一個政黨號稱最本土，結果他們的所在地就是北平東路，我就覺得怪怪的，最愛講台灣意識的政黨，位在北平東路上，你不覺得怪怪的嗎？」改路名茲事體大，自己今天拋出這個議題，選一條路名或一個公共設施來做正名，代表台灣精神的正名運動是最貼近他們生活的正名運動，不分黨派顏色，就是住在台北市的人希望有一個代表台北市的路名。

▲▼柯文哲在影片中大談道路正名。（圖／翻攝自影片）

▲柯文哲在影片中大談道路正名。（圖／翻攝自影片）

最後，柯文哲稱，歡迎網友們提出「哪一條路名最具指標性，看是南京東路還是北平東路？當然改路名也是很大的工程，我們也不想去造成擾民，會試著找一些影響最小的路段。當年由介壽路改成凱達格蘭大道，象徵威權體制的瓦解，不過上面只有一個戶籍，所以很容易改，今天我先拋出接到路名的正名想法，想聽聽你們的看法。」

柯文哲20日上午出席公開活動，被媒體詢問該粉專是誰創的？柯文哲說「這是好朋友創的！」不是府內員工，而改路名這題恐怕要花時間來解釋。

台北市副發言人魏佑任則回應，目前了解不是市府這邊的官方平台，也應該不是民眾黨創立的，所以應該是粉絲自行建置的，內容部分會再了解一下是什麼時間拍攝的。而民眾黨發言人楊寶楨則說，這個不是民眾黨創辦的，是柯文哲的民間友人創立。

不過，就在這個「台灣阿北-柯文哲」粉專曝光4小時後，便默默關閉，截至上午11時左右，僅只有211人追蹤、173人按讚。

▼柯文哲出席「台北捷運萬大線—萬大線，和我的日常搭上線整體宣導行銷活動」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲出席「台北捷運萬大線—萬大線，和我的日常搭上線整體宣導行銷活動」記者會。（圖／記者袁茵攝）

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