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新北自助餐「9菜2肉」要515元…同行估價僅300！業者超扯解釋曝光

▲▼新北自助餐「9菜+3碗飯」賣515元！他曬照片求解：把大家當盤子？（圖／翻攝自臉書社團／汐止集團）

▲欒先生到汐止中興路上的自助餐店消費，夾了9菜、2肉和3碗白飯，竟要價515元。（圖／翻攝自臉書社團／汐止集團）

記者莊智勝／新北報導

新北市汐止區中興路某自助餐店遭到顧客欒先生控訴，日前到店內夾了2樣肉、9樣菜和3碗飯，沒想到結帳時店員卻「目測」喊出515元，嚇得他將菜色PO上臉書要大家評評理。對此，媒體實際走訪店家詢問，但店員卻稱「老闆不在」、「還在試著了解」，並猜測可能是代班的員工「計算機按錯」；但這一說法，欒先生仍難以接受。

欒先生在臉書社團「汐止集團」PO出照片，表示位於中興路的這家自助餐過去就因「目測計價」而負評不斷，自己也因此好一陣子沒去，本以為店家已經改善，沒想到18日中午前往消費，夾了9樣菜、4塊糖醋排骨、和一支雞腿及3碗白飯，店員結帳時竟然喊出了515元的價格；當下欒先生以為自己聽錯，還再問了一次，「也不是第一次來買了，平常想說沒差多少也就不計較，這次我真的驚呆了，原來大家會氣憤不是沒有原因的！」

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▲▼新北自助餐「9菜 3碗飯」賣515元！他曬照片求解：把大家當盤子？（圖／東森新聞）

▲該家自助餐在網路上有許多網友留下負評，大部分消費者都對業者計價方式感到不滿。（圖／東森新聞）

該則PO文曝光後立即引起網友討論，直呼這樣的菜色、份量就要價515元確實太貴，還有餐飲同業估算，「大概就是300元左右」、「算得再貴也就是到400元」。

對此，有媒體實地返回該店詢問，店員得知記者來意後，頻頻推稱「老闆現在不在」，「我們老闆現在還在試著了解，因為還是要找到代班的人比較清楚」，此外，店員也推測，當天結帳的應是代班人員，「他應該是計算機按錯，剛好不小心加到前面客人的！」

▲▼新北自助餐「9菜 3碗飯」賣515元！他曬照片求解：把大家當盤子？（圖／東森新聞）

▲店員辯稱可能是代班人員結帳時「計算機不小心加到前面客人的」。（圖／東森新聞）

但對於店員說法，欒先生仍無法接受，表示站在櫃台的都是很資深的店員，怎麼可能會讓新手去結帳，「裡面的店員就是那幾個而已啊！」欒先生打臉指出，當天自己消費時間是下午1點多，顧客根本就沒有那麼多，怎麼可能是「人多算錯錢」。

▼欒先生直接打臉店員說法。（圖／東森新聞）

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