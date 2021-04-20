Timberland、阿瘦和LaNew皮鞋易打滑！　9大知名品牌不符合規定

▲消保處皮鞋防滑品質檢測。（圖／消保處提供）

記者許展溢／台北報導

作家劉墉去年因穿某品牌慢跑鞋結果滑倒受傷，消保處去年購樣市售皮鞋16件進行商品標示查核及防滑性檢測。其中，商品標示部分，有8件不符合規定，而防滑性標準則有Timberland、阿瘦、LaNew等9大知名廠牌不符合規定，消保處請主管機關經濟部中部辦公室依法處理，業者已全部改善完畢。

有關商品標示部分，消保處指出，本次查核發現商品標示不合格共計8件，包括未標示品名4件、未標示進口商名稱、電話及地址 2件、未標示產地或產地標示不一致2件、未標示鞋面主要材料5件、未標示大底主要材料3件，和未以中文標示部分事項2件。

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▲左邊LANEW女鞋、中間ASO男鞋，和右邊ASO女鞋鞋底。（圖／消保處提供）

至於防滑性部分，消保處說明，由於國內外並無規範標準，惟參照標準局訂頒鞋類製造廠商與供應者間基準之國家標準CNS 16037及CNS 16039防滑性要求(鞋跟滑動摩擦係數≧0.28，平底滑動摩擦係數≧0.30)進行檢測結果有10件樣品（9家業者）未達到上開數值，但尚無法認定違反國家標準。

▲常見的全鞋防滑測試方法及相關要求值。（圖／消保處提供） ※點圖放大

消保處指出，為維護消費者權益，仍邀請未達上開數值之9家業者與標準局一同開會，個別聽取業者陳述意見，大體上獲致將朝國家標準CNS 16037及CNS 16039努力之共識。另目前國內外雖皆無皮鞋（成鞋）防滑性品質標準，惟前述鞋技中心曾撰文表示，若鞋盒或吊牌上標註了摩擦係數，仍可以CNS 16037之數值（鞋跟滑動摩擦係數≧0.28，平底滑動摩擦係數≧0.30）作為挑選時之參考；在乾燥地面行走時，橡膠鞋底防滑效果優良，在潮濕環境或較光滑的地面上時，PU（聚氨酯）鞋底的防滑表現可能較佳。若經常處於潮濕或有污染物的環境中，則應選擇鞋底紋路較深、避免溝槽太細的鞋子，會有助於排開污染物。

▲▼皮鞋防滑品質檢測及商品標示查核結果。（圖／消保處提供）※點圖放大

消保官王德明受訪說，此次會查核是因為去年的劉墉事件，當時消基會也有開記者會呼籲要有標準，但目前國內外完全都沒有相關標準，只有工廠用的安全鞋有，這次檢驗是依業者之間訂定契約標準，不是第三方政府提出，不過即便是這樣，還是要提醒民眾購買時一定要注意，否則鞋子每天穿在腳上，尤其台灣人口老化愈來愈嚴重，要是滑倒摔跤，不僅是受傷，可能有時還會致命，同時呼籲標準局也要有相關檢測標準。