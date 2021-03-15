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2050年海洋塑膠比魚多！全民年喝28.5億杯咖啡　消保處籲帶環保杯

▲▼超商店員沖咖啡。（圖／資料照）

▲消保處和消基會呼籲全民外帶咖啡自帶環保杯。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

根據調查2040年塑膠垃圾流向海洋的數量將增加3倍，該報告同時更提出驚人數計，到了2050年，據估計「海洋中的塑膠將比魚類還多。」今（15日）是世界消費者日，消保處和消基會共同開記者會呼籲大眾喝咖啡，盡量自帶環保杯，統一超商、萊爾富和OK等業者出席響應。

消基會指出，一杯外帶飲料（如咖啡），使用的是具有塑膠淋膜的紙杯，若一天喝2-3杯外帶咖啡，一天便要消耗2-3個具有塑膠材質的紙杯；根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年喝掉28.5億杯咖啡，而國人習慣外帶咖啡慢慢喝，荒野協會便估計國人使用外帶咖啡，在2018年有20億個之多。

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消保處表示，今年，國際消費者協會（Consumers International；簡稱CI）宣布，2021年315世界消費者權益日的主題是「杜絕塑膠污染（Tackling Plastic Pollution）」，鼓勵全球消費者採取更永續的消費方式。今年推廣主題也是延續去年「永續消費」的主題，倡導消費者團體、政府和企業經營者採取行動並發揮作用，以因應全球塑膠污染危機。

▲▼超商咖啡 。（圖／業者提供）

▲萊爾富出席響應世界消費日活動。（圖／業者提供）

CI說明，2020年8月，皮尤慈善信託基金會（Pew Charitable Trusts)和SYSTEMIQ公司（在2018年被認證為B Corporation ，簡稱B Corp），利用商業力量解決社會和環境問題）提出一份「打破塑膠浪潮」的報告指出，如果在政策、科技和行為上沒有新的變革，到2040年塑膠垃圾流向海洋的數量將增加3倍。

該報告同時提出以下幾個驚人的數據：

1、到了2050年，據估計海洋中的塑膠將比魚類還多。

2、每年約有10萬隻海洋哺乳動物、海龜以及100萬隻海鳥死於海洋塑膠垃圾污染。

3、每年約有800萬噸塑膠進入海洋中。

4、一次性塑膠佔每年塑膠產量的50％。

5、塑膠製品中，有一半是在過去的15年內製造出來的。

6、生產出來的塑膠，40％經過包裝使用後便丟棄。

▲▼ OKmart咖啡。（圖／OKmart提供）

▲消基會希望希望所有相關企業陸續加入減塑行列。（圖／OKmart提供）

消保處、消基會強調，其中對消費者來說，容易執行的便是「取代使用一次性塑膠用品，使用可重複使用產品」，如購買咖啡，自帶環保杯便是消保處和消基會共同在315世界消費者日邀請全體消費者支持、響應共飲環保咖啡的環保措施。消保處表示，萊爾富便利商店率先表達響應315消費者日活動，OK超商、統一超商接續表達支持之意，和消基會都希望所有相關企業陸續加入減塑行列，積極響應315日活動，自訂檔期，提供自帶環保杯折價活動。

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