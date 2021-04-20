人妻曬「6年純友誼」！連孩子都照顧　鄉民女神幫QQ：工具人王者

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

人妻網紅「十三瑜」在臉書幫男性好友公開徵女友，提到兩人認識6年，一路陪她走過人生的各階段，很感謝對方的陪伴與鼓勵，「甚至可以個人幫我帶孩子」，男子也常常到家中拜訪，婆婆把對方當作是家人一樣對待，過年時婆婆還請男子到家中一起圍爐，對此，網友們驚呼「根本是工具人王者！」

「因為你，我相信男女純友誼！」十三瑜在臉書發文，大學時每天一起上下課，一起搭捷運回家，直到懷孕休學也都保持聯絡，「甚至我的休學手續還是你幫我跑的」，對方也一直惦記著她想完成大學學業的事情，去年還說「可以去考轉學考，致理有應用外語，離妳家也很近」。

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因為你，我相信男女純友誼。 算一算也六年了吧！我們也認識六年了。 從大一時的青澀，到我後面結婚生子、創業⋯⋯都有你的陪伴與鼓勵。 大學時因為工作都在南軟，我們每天都一起上下課，一起搭捷運回家。 一直到我懷孕、休學，甚至我的休學手續還是你幫我... 由十三瑜發佈於 2021年4月17日 星期六

工作上，十三瑜常因公司的帳搞得很頭痛，男子總是不厭其煩的教導，最後乾脆直接幫她算。婚後她有空也都會到十三瑜家中，「我婆婆都已經很習慣你的存在，你跟保姆姐姐都已經變成我們的家人了」，過年時婆婆還請男子一起到家中圍爐，並打算把倉庫清一清，讓男子住進來。

她透露，男子生日時老公二話不說，就送對方7萬元錶，男子6年來不離不棄的陪伴，讓她很感動，甚至還會幫她帶小孩，很珍惜這份情誼，關係也從朋友昇華為家人，「這樣的男人，單身喔！有意願的女孩歡迎私訊我」。

▲貼文引來網紅們留言。（圖／翻攝自Facebook／十三瑜）

這番感人肺腑的感謝文，網友們看到後驚呼，「可憐，超級工具人」、「我代表三重工具人協會向工具王致敬」、「妳就是他交不到女朋友的原因吧」、「一個讓人鼻酸的炫耀文」。也有人笑說「兄弟，我挺你，就算面對大家的酸言酸語，我們還是要當個工具人界的LV！」此篇文章甚至還紅到香港去。

該篇貼文也釣出許多網紅留言，鄉民女神潔哥李秉潔表示，「我看見了工具人的王者！」正妹網紅四月桐則回應，「我就問，誰能接受自己男朋友，有這樣的女生朋友？打這種文章，幫人斬桃花的吧」。網紅「星期天配音是對的」回應「幫QQ」。