　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人妻曬「6年純友誼」！連孩子都照顧　鄉民女神幫QQ：工具人王者

▲笑,曖昧,甜蜜,情侶,戀愛,感情,幸福。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

人妻網紅「十三瑜」在臉書幫男性好友公開徵女友，提到兩人認識6年，一路陪她走過人生的各階段，很感謝對方的陪伴與鼓勵，「甚至可以個人幫我帶孩子」，男子也常常到家中拜訪，婆婆把對方當作是家人一樣對待，過年時婆婆還請男子到家中一起圍爐，對此，網友們驚呼「根本是工具人王者！」

「因為你，我相信男女純友誼！」十三瑜在臉書發文，大學時每天一起上下課，一起搭捷運回家，直到懷孕休學也都保持聯絡，「甚至我的休學手續還是你幫我跑的」，對方也一直惦記著她想完成大學學業的事情，去年還說「可以去考轉學考，致理有應用外語，離妳家也很近」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為你，我相信男女純友誼。 算一算也六年了吧！我們也認識六年了。 從大一時的青澀，到我後面結婚生子、創業⋯⋯都有你的陪伴與鼓勵。 大學時因為工作都在南軟，我們每天都一起上下課，一起搭捷運回家。 一直到我懷孕、休學，甚至我的休學手續還是你幫我...

十三瑜發佈於 2021年4月17日 星期六

工作上，十三瑜常因公司的帳搞得很頭痛，男子總是不厭其煩的教導，最後乾脆直接幫她算。婚後她有空也都會到十三瑜家中，「我婆婆都已經很習慣你的存在，你跟保姆姐姐都已經變成我們的家人了」，過年時婆婆還請男子一起到家中圍爐，並打算把倉庫清一清，讓男子住進來。

她透露，男子生日時老公二話不說，就送對方7萬元錶，男子6年來不離不棄的陪伴，讓她很感動，甚至還會幫她帶小孩，很珍惜這份情誼，關係也從朋友昇華為家人，「這樣的男人，單身喔！有意願的女孩歡迎私訊我」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／十三瑜）

▲貼文引來網紅們留言。（圖／翻攝自Facebook／十三瑜）

這番感人肺腑的感謝文，網友們看到後驚呼，「可憐，超級工具人」、「我代表三重工具人協會向工具王致敬」、「妳就是他交不到女朋友的原因吧」、「一個讓人鼻酸的炫耀文」。也有人笑說「兄弟，我挺你，就算面對大家的酸言酸語，我們還是要當個工具人界的LV！」此篇文章甚至還紅到香港去。

該篇貼文也釣出許多網紅留言，鄉民女神潔哥李秉潔表示，「我看見了工具人的王者！」正妹網紅四月桐則回應，「我就問，誰能接受自己男朋友，有這樣的女生朋友？打這種文章，幫人斬桃花的吧」。網紅「星期天配音是對的」回應「幫QQ」。

ET快訊
天龍國套房「洗澡在戶外」竟要1.2萬！　女大生看傻問：冬天不
吳慷仁緊急住院！　「4症狀纏身」虛弱病照曝光
快訊／本土感染？2名機組員確診感染源不明　接觸者131人
「厭世越南妻」失蹤滿月！公公還沒放棄　再加碼懸賞金

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

節水抗旱！台中市政府與民攜手　有效利用每一滴水

60歲男接種AZ第16天進加護！　疑似「血管炎、間質性肺炎」

居家檢疫被塑膠　屏東男廈門返台搞失聯...罰70萬禁出境

2機師染疫「無法完全確定在境外感染」！指揮中心曝原因

AZ不良反應增4例！1例「血管炎、肺炎」加護治療中

新北自助餐「9菜2肉」要515元…同行估價僅300！業者超扯解釋曝光

感染源未明！2名機師確診「曾飛美國」本土境外待釐清　匡列131人

「常在」年薪才15萬！清后妃薪水曝光　這些人穿越現代秒變低收入戶

人妻曬「6年純友誼」！連孩子都照顧　鄉民女神幫QQ：工具人王者

清朝后妃穿越現代年薪曝！國中生研究：「2個等級」比低收戶還少

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

節水抗旱！台中市政府與民攜手　有效利用每一滴水

60歲男接種AZ第16天進加護！　疑似「血管炎、間質性肺炎」

居家檢疫被塑膠　屏東男廈門返台搞失聯...罰70萬禁出境

2機師染疫「無法完全確定在境外感染」！指揮中心曝原因

AZ不良反應增4例！1例「血管炎、肺炎」加護治療中

新北自助餐「9菜2肉」要515元…同行估價僅300！業者超扯解釋曝光

感染源未明！2名機師確診「曾飛美國」本土境外待釐清　匡列131人

「常在」年薪才15萬！清后妃薪水曝光　這些人穿越現代秒變低收入戶

人妻曬「6年純友誼」！連孩子都照顧　鄉民女神幫QQ：工具人王者

清朝后妃穿越現代年薪曝！國中生研究：「2個等級」比低收戶還少

男子滯欠違反居家檢疫罰鍰10萬元拒繳　台南分署查封光陽機車

愛莉莎莎IG狂掉粉「每天少1000人」！　歐陽妮妮、阿滴安慰暖炸

三寶路邊停車進不去！熱心女出手相助...下秒結局2000萬人傻眼笑翻

飄香45年堅持純手工！鹿港阿婆麥芽酥　花生味超濃口感軟Q不黏牙

國中生學校6F墜亡！家長揭霸凌黑幕　死前遭群毆「內臟全流血」

節水抗旱！台中市政府與民攜手　有效利用每一滴水

賴東賢車禍「肋骨留30公分疤痕」太嚇人　老闆劉品言一看崩潰

2小時內掃空！桃園「無名炸雞」酥脆外皮超涮嘴　內行激推蘿蔔糕

快記下來！澎湖花火節「6大絕美觀賞點」　看超萌熊大、兔兔點亮夜空

共度溫馨五月　府會盛大舉辦「台南有愛議起共享」活動

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

可望「全面有雨」時間曝！　4月最多一波

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上了

地震奇遇比基尼妹身分公開！竟是爆紅外送員

新一波水氣移入　全台有雨時間點曝

小一數學考倒媽！「題目曝光」網友卻怒了

不知本土還境外！2名機組員確診

700元烤蝦「女友不來了」秒棄單　怒槓老闆對話曝光

撞斷機車後照鏡留1500元　萬人讚翻

更多熱門

相關新聞

12星座陷入愛情時才有的表現

12星座陷入愛情時才有的表現

愛情會讓一個人有所轉變，在面對自己喜歡的人，他就是你的陽光；在你面對不喜歡的人時，你也可以冷的像座冰山一樣。《星座好朋友》為大家整理出，12星座真正在乎你的時候，容易不自覺流露出的表現和行為，趕快來看看心儀的另一半是不是和你有一樣的心思。

從小舉動看出他對你有意思！　「12星座」對你有好感時會這樣表示

從小舉動看出他對你有意思！　「12星座」對你有好感時會這樣表示

老婆家族「輪流霸占主臥」　他哭睡6年客廳！

老婆家族「輪流霸占主臥」　他哭睡6年客廳！

暴打女友害「橫紋肌溶解」死亡　狠男判8年

暴打女友害「橫紋肌溶解」死亡　狠男判8年

12星座男害怕失去的表現　只因為太愛你！

12星座男害怕失去的表現　只因為太愛你！

關鍵字：

工具人十三瑜純友誼曖昧朋友家人

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

爆復合羅志祥　周揚青首度給答案

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

黃曉明終於同框Angelababy！緊抱兒子就醫

信用卡號中4碼　吃火鍋折2202元

更多

最夯影音

更多
25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面