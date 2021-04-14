皮帶狠抽29次！害女友「橫紋肌溶解」死亡　恐怖情人判8年

▲屏東地院外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓男子不滿女友疑似施打海洛因，徒手及以皮帶來回抽打女友頭部等部位，造成女友身上有29處銼力傷，導致橫紋肌溶解症死亡，經警方依傷害致死罪送辦，檢方起訴，屏東地院14日判處他有期徒刑8年，可上訴。

判決書說，陳姓男子與李姓女子為同居之男女朋友。陳男於2019年8月29日19時，在其位於屏東市住處2樓的浴室前，見李女被害人疑似施用毒品海洛因，因而心生不滿欲教訓李女。

陳男主觀上雖無置被害人於死之故意，惟客觀上可預見毆打頭部及以皮帶抽打全身數十次，將可能導致他人傷重不治死亡的結果，竟徒手毆打被害人臉部數次，並抓取被害人之頭髮拖行至上開住處2樓房間內，進入房間後改以皮帶抽打被害人全身數十次，又以拖鞋及徒手毆打被害人臉部數次。

同晚21時，再次返回房間以上開皮帶抽打被害人全身數十次，致被害人受有全身總計29處鈍力傷、臉部多處擦挫傷、上下嘴唇擦挫傷腫脹、額部及頂部與枕部中央頭皮下出血等傷勢，進而導致橫紋肌溶解症死亡。嗣於翌日6時，經警獲報至現場處理，並確認被害人已經死亡。

合議庭法官判決指出，陳男始終矢口否認犯行，並於案發後逃離住處，嗣後一度返家企圖滅證，犯後態度不佳；惟審酌他已與被害人之家屬達成和解，並已賠償部分款項，判處8年有期徒刑。

►Her今天推出「Solac負離子陶瓷吹風機（白色）」原價1280元、特價999元