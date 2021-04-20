和尚花5年造「斷頭台」只為自殺！　侄驚見：頭顱滾進佛像懷中

▲善馬功認為，唯有獻上自己的頭顱與靈魂，佛祖才能幫助他在投胎轉世後成為更崇高的精神存在。（圖／翻攝自ViralPress）



記者王佩翊／編譯

泰國農磨蘭普府15日發生一起僧侶自殺事件，然而詭譎的是，這名僧侶竟是使用「自製斷頭台」，將自己的頭顱砍下，十分殘忍。根據這名僧侶留下的遺書，此舉是為了祈福，而他本人為了這場「自殺」，更是策劃了足足5年。據悉，死者相信，唯有獻上自己的頭顱與靈魂，佛祖才能幫助他在投胎轉世後成為更崇高的精神存在。

根據《每日星報》報導，68歲的佛教僧侶善馬功（Thammakorn Wangpreecha，音譯）已在農磨蘭普府的這間寺廟服事11年，他的侄子15日在廟裡一塊刻有經文的大理石板上，發現善馬功頭身分離的屍體，而一旁還有一個自製的斷頭台，嚇得他趕緊報警。

經警方調查，善馬功的遺體旁留有遺書，遺書上寫道，砍下自己的頭顱是一種讚美佛祖的方式，他為此已經計劃了5年，因為唯有獻上自己的頭顱與靈魂，佛祖才能幫助他在投胎後成為更崇高的精神存在。據悉，他刻意將自製的斷頭台放在佛像旁邊，這樣一來，他的頭顱掉落後，就會滾進「佛像的懷裡」，畫面十分詭異。

廟內的其他僧侶表示，早在事件發生之前，善馬功就曾經提到，不久後將離開寺廟，但是完全沒有提到斷頭台的事，因此大家不以為意，以為他只是想要還俗而已。

目前善馬功的遺體已經交還給家屬並舉辦葬禮，而葬禮當天更是吸引300多名信徒到場。一行人將他的遺體裝進棺木中，而頭顱則是另外放置在罐子內，最後一同帶至森林內焚燒。

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