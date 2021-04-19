踢爆店家使用循環湯底！她要求換掉竟被多收200元　爆氣po文反被嗆

▲一名大馬網友投訴，知名沙爹朱律小店使用循環湯底，讓她覺得十分不衛生。（圖／翻攝自Facebook／Reeney）

記者葉睿涵／編譯

將食材串在竹籤上，放入滾燙的沙爹醬煮熟的沙爹朱律（Satey Celup）是馬來西亞極受歡迎的美食。大馬古城馬六甲一名女網友最近在網上憤怒指出，當地著名的沙爹朱律小店在她光顧時，送上被多名顧客吃過的循環湯底，讓她覺得噁心與不衛生，沒想到卻引來不少網友熱議。

據當地媒體《東方日報》報導，這名女網友在po文中指出，她最近在馬六甲的知名沙爹朱律小店用餐時，發現湯底內有不屬於他們的食物。經詢問後，服務員告訴她，這個湯底之前已經有好幾位顧客使用過了，不是全新的湯底，所以才會有不屬於他們的食物出現。

女子認為，在新冠疫情如此嚴峻的情況下，與別人共用湯底十分噁心且不衛生，但服務員卻告訴她，若要選擇全新未使用的湯底，就必須多付馬幣30元（約新台幣200元）。女網友不滿服務員在點餐時未清楚告知用餐規定，於是留下未品嚐的沙爹朱律，憤而離去。

女網友將事發經過po到網路後，引來不少網友極其兩極的討論。有網友認為，店家這樣的做法確實不衛生，但也有人反駁道，這是沙爹朱律的傳統吃法，且大部分的顧客都不會將吃過的食材和醬料倒回鍋內，因此不會有衛生疑慮。

▲店家事後po文表示，未來將提供3種不同的煮食方法供顧客選擇。（圖／翻攝自Facebook／Ban Lee Siang Satay Celup）

相關店家在飽受網友指責後，也po文表示，店家未來會採取新做法，提供3種煮法供顧客選擇：其一是使用傳統的循環湯底，但顧客不得將吃過的食材與餐具重新放入鍋內；其二是將食材交由服務員煮熟；其三則是付費購買一鍋全新的湯底，自行煮食。

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