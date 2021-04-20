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私吞5萬片防疫口罩「大賺無本生意」　三總員工、包商涉貪污交保

▲▼三軍總醫院承包商惠明公司負責人楊玉杰100萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲三軍總醫院承包商惠明公司負責人楊玉杰100萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

新冠肺炎爆發初期，為使醫療人員有穩定的防疫物資供給，衛生局無償提供一般醫療口罩、外科口罩給醫療院所，但三軍總醫院卻有人員違反規定，與承包照顧服務員、護理佐理員的惠明公司合謀，私吞這些口罩5萬多片，並用1片5元轉售給惠明公司的照服員圖利，此外，惠明公司還以變造的證明文件，掩飾未替員工投保勞工保險的事實，2年內不法所得高達約350萬元。

依據《防疫物資及資源建置實施辦法》規定，台北市衛生局會對配合中央主管機關執行傳染病防治的醫療機構，無償提供口罩等防疫物資，在新冠肺炎爆發初期，衛生局就給三軍總醫院提供一般醫用、外科口罩等物資，由於這些物資是依法無償提供，三總不得將這些口罩轉賣，更不能販售給醫療人員、護佐及照服員圖利。

▲▼三軍總醫院醫務行政員黃晶瑩30萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲三軍總醫院醫務行政員黃晶瑩30萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

但檢廉查出，三總原負責國防部「照顧服務員暨護理佐理員勞務外包」採購案的醫務行政員黃晶瑩，雖然負責將無償取得的口罩發放給外包護佐、照服員工作的惠明公司及其他廠商，卻在2020年3月起至該年底與惠明公司負責人楊玉杰共謀，私吞5萬多片醫療口罩，再透過惠明公司派駐在三總照護員辦公室的領班雍小蓉，以每片5元的價格轉賣給惠明公司的照服員，牟取不法利益。

此外，楊玉杰甚至為了減少經營成本，不但未依規定替所聘僱的護佐投保勞保，還指示員工徐美玉、吳秀菊及陳澤陽用影印變造的投保報表，向三總捏造有替員工投保的假象。

▲▼惠明公司員工陳澤陽30萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲惠明公司員工陳澤陽30萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

全案經台北地檢署偵辦，檢警19日持搜索票搜索11個處所，同時約談楊玉杰、黃晶瑩及惠明公司員工共8人，依《貪污治罪條例》侵占公有財物罪、《刑法》詐欺得利及行使變造公文書罪偵辦，經漏夜訊問後，楊玉杰被諭令以100萬元交保、惠明公司員工陳澤陽、雍小蓉、朱韻華各以30萬元、20萬元、10萬元交保，而黃晶瑩則以30萬元交保侯傳。

▲▼惠明公司員工朱韻華10萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

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