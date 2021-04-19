林靜儀醫師點破少子化盲點：解除男性「有房有車」才值得婚配偏見

▲林靜儀醫師認為男性要有車有房才值得婚配的偏見，也是造成少子化的原因之一。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

美國中情局（CIA）日前公布全球2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家。對此，前立委林靜儀醫師在臉書發文分析，生育的議題有很多理智與不理智的因素，其中包括應該要解除傳統文化對於媳婦的壓力，以及男性要「有房有車」才值得婚配的偏見。

林靜儀醫師指出，生育決策不是單一原因，光是每年農曆虎年少生、龍年多生，都能看見生育考量有其「理智」與「不理智面」，先進國家在發展過程經歷少子女化十分常見，而傳統儒家思想使婚姻與家庭制度對婚姻中女性不友善的那些隱形壓力，也是台灣跟歐洲國家相比額外增加的困難。

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▲林靜儀醫師強調，生育有「理智」與「不理智」因素，必須改變傳統觀念，解除兩性的束縛。（圖／記者李毓康攝）



林靜儀醫師強調，與其整天討論催生，不如先把公托、幼托資源補足，同時改變傳統文化對於媳婦的那些壓力、解除男性必須有房有車有地位才值得婚配的偏見， 讓有生育意願的女性早點生育、不要裹足不前，而且生小孩之後，不用因為缺乏幼托而不敢再生，比較實際。

網友在留言中回應表示，「一堆雍正時代的人都認為結婚是為了生小孩阿」、「工時問題啊。雙薪家庭工作到七八點八九點，是要有什麼家庭生活？」、「光是一個年夜飯就足夠讓大家恐婚一萬步」、「沒錯！沒有完善的幼托環境等於要女性在職涯跟生育間二選一」、「除了公托資源，還有用機車載小孩也會被嘴哦，我都勸人家千萬別生」。

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