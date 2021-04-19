　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林靜儀醫師點破少子化盲點：解除男性「有房有車」才值得婚配偏見

▲▼肥宅。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲林靜儀醫師認為男性要有車有房才值得婚配的偏見，也是造成少子化的原因之一。（圖／取自免費圖庫pakutaso） 

記者林彥臣／綜合報導

美國中情局（CIA）日前公布全球2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家。對此，前立委林靜儀醫師在臉書發文分析，生育的議題有很多理智與不理智的因素，其中包括應該要解除傳統文化對於媳婦的壓力，以及男性要「有房有車」才值得婚配的偏見。

林靜儀醫師指出，生育決策不是單一原因，光是每年農曆虎年少生、龍年多生，都能看見生育考量有其「理智」與「不理智面」，先進國家在發展過程經歷少子女化十分常見，而傳統儒家思想使婚姻與家庭制度對婚姻中女性不友善的那些隱形壓力，也是台灣跟歐洲國家相比額外增加的困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼民進黨國際部主任林靜儀召開「粗暴推女警 強行闖公署，陳宜民等國民黨立委脫序作秀 應立即道歉」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲林靜儀醫師強調，生育有「理智」與「不理智」因素，必須改變傳統觀念，解除兩性的束縛。（圖／記者李毓康攝）

林靜儀醫師強調，與其整天討論催生，不如先把公托、幼托資源補足，同時改變傳統文化對於媳婦的那些壓力、解除男性必須有房有車有地位才值得婚配的偏見， 讓有生育意願的女性早點生育、不要裹足不前，而且生小孩之後，不用因為缺乏幼托而不敢再生，比較實際。

網友在留言中回應表示，「一堆雍正時代的人都認為結婚是為了生小孩阿」、「工時問題啊。雙薪家庭工作到七八點八九點，是要有什麼家庭生活？」、「光是一個年夜飯就足夠讓大家恐婚一萬步」、「沒錯！沒有完善的幼托環境等於要女性在職涯跟生育間二選一」、「除了公托資源，還有用機車載小孩也會被嘴哦，我都勸人家千萬別生」。

►曾國城大推的益生菌6600元直殺2980元！

ET快訊
重機女神「車頭燈太亮」！出沒地點曝　老司機：整條路香起來了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網美酒吧爽掏100元亂畫　PO網許願「變有錢」看傻粉絲

地表第一舒力基爬3天　暴風圈「灌水彈」雨區擴大！大規模雨周末到

快訊／高雄「3區」緊急停水！　21日起連停12小時

林靜儀醫師點破少子化盲點：解除男性「有房有車」才值得婚配偏見

考生大減7000人！四技二專統測人數創新低　電機電子群竟成長24％

祝賀IKEA搬新家！本田重機留「這句」超驚人…網笑：小編盡力了

台灣「生育率低」好處多？　網神解答：7、8年級不怕中年失業

【英語多益通】長賜號怪手爆紅！迷因英文怎麼說？

台灣最強罐頭！他狂推「肉醬」　老饕曝1物：一罐搞定

白沙屯媽祖回鑾！數萬信眾塞爆廟前廣場　「進喔」衝入大殿安座

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

短褲男「1人占3位」被長輩糾正 下秒暴怒鬧衝突狂吼：廢物老人

網美酒吧爽掏100元亂畫　PO網許願「變有錢」看傻粉絲

地表第一舒力基爬3天　暴風圈「灌水彈」雨區擴大！大規模雨周末到

快訊／高雄「3區」緊急停水！　21日起連停12小時

林靜儀醫師點破少子化盲點：解除男性「有房有車」才值得婚配偏見

考生大減7000人！四技二專統測人數創新低　電機電子群竟成長24％

祝賀IKEA搬新家！本田重機留「這句」超驚人…網笑：小編盡力了

台灣「生育率低」好處多？　網神解答：7、8年級不怕中年失業

【英語多益通】長賜號怪手爆紅！迷因英文怎麼說？

台灣最強罐頭！他狂推「肉醬」　老饕曝1物：一罐搞定

白沙屯媽祖回鑾！數萬信眾塞爆廟前廣場　「進喔」衝入大殿安座

H奶車手「賣裸照」帳號被鎖慘虧1千多萬　乾脆改拍鹹濕片更賺

王高成／「和平解決兩岸問題」　《聯合聲明》蘊含美日對台海穩定期盼

3歲女兒愛上水行俠！要求「共享早餐」…巨石強森寵女暖翻

空姐曝劉德華「私下愛妻舉動」！機上只做1件事…狂讚：人間極品

網球美女穿透膚蕾絲「大腿赤裸誘惑」　網喊：拜託比賽時穿吧！

古林睿煬單月內3度強碰羅力　要拚生首度3連勝

五堅情集體退追采子！　邱鋒澤IG最新發文還停在她…粉絲心疼湧入

喝醉私訊4韓星…酒醒滑IG才知　她曬「出糗證據」收到偶像回覆了！

網美酒吧爽掏100元亂畫　PO網許願「變有錢」看傻粉絲

地表第一舒力基爬3天　暴風圈「灌水彈」雨區擴大！大規模雨周末到

橘貓超神特技「手手一翻蓋硬幣」 　成功還偷看鏡頭：這有什麼難的？

生活熱門新聞

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

即／高雄3區21日起「緊急停水」

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

新一波水氣移入　全台有雨時間點曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

700元烤蝦「女友不來了」秒棄單　怒槓老闆對話曝光

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

林靜儀點破少子化盲點：解除男性有房有車才值得婚配偏見

本田小編祝賀IKEA　留驚人一句網笑翻

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

可望「全面有雨」時間曝！　4月最多一波

荳荳遭批「濫用影響力」網路公審！意圖毀了采子、何孟遠

白沙屯媽超靈！28歲男進香1天　女生主動要LINE

更多熱門

相關新聞

恐怖價值觀害女性不敢生！　段宜康：該檢討移民政策

恐怖價值觀害女性不敢生！　段宜康：該檢討移民政策

美國中情局（CIA）日前公布全球2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家。對此立委段宜康在臉書發文分析，台灣女性不敢生小孩的原因跟傳統價值觀的壓力有關係，要解決少子化的後遺症，必須檢討移民政策。

統測人數創新低　這學群竟成長24％

統測人數創新低　這學群竟成長24％

生育率低是好事！　網：7、8年級不怕中年失業

生育率低是好事！　網：7、8年級不怕中年失業

偏鄉小學福利！轉學過來「房租只要1250元」

偏鄉小學福利！轉學過來「房租只要1250元」

夫妻年收180萬「只敢生一個」！揭台灣生育率低3主因

夫妻年收180萬「只敢生一個」！揭台灣生育率低3主因

關鍵字：

生育率少子化林靜儀

讀者迴響

熱門新聞

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

防彈聯名麥當勞推「BTS套餐」發行名單有台灣

即／高雄3區21日起「緊急停水」

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

外送員慘死砂石車輪下　肇事駕駛5萬交保

嘻小瓜傳訊廠商「上次忘記說謝謝」打錯字…一看崩潰了

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面