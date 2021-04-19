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台灣「恐怖價值觀」害女性不敢生小孩！　段宜康：該檢討移民政策

▲情侶吵架,分手,離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲台灣傳統觀念的束縛，是導致女性不敢生育的原因之一。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

美國中情局（CIA）日前公布全球2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家。對此立委段宜康在臉書發文分析，台灣女性不敢生小孩的原因跟傳統價值觀的壓力有關係，要解決少子化的後遺症，必須檢討移民政策。

段宜康在臉書發文指出， 少子化的因素很多，但這份預測報告的倒數前5名：台灣、韓國、新加坡、澳門、香港，應該都不會是貧窮國家吧！

段宜康說，提高生、育津貼的政策，沒有不好；但幫助的是已經生育，或打算生育的家庭，如果說要靠著發一點錢來鼓勵大家生孩子，簡單一句話，就叫「緣木求魚」。

▲賴清德立法院報告普悠瑪事件 立委江啟臣 段宜康 黃國昌 交通部長吳宏謀 政務委員吳澤成▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲段宜康認為，生育補助只是緣木求魚。（圖／記者屠惠剛攝）

段宜康分析，雖然女性自主性已經提高，足以拒絕成家或結婚之後的生育要求；但傳統家庭價值的包袱依舊沈重，所以女性就業比例提高，但社會的主流價值認定，即便是職業婦女，還是必須承擔持家、育兒的主要責任。

段宜康進一步指出，更辛苦的是，女性自己成家之後，還得照顧原生家庭和夫家；等於頂著3個家庭的重擔。再加上這幾個國家的社會依然歧視非婚生子女；所以女性除非結婚，也不敢生子（北歐諸國是明顯的對比例子），台灣女性擺脫「傳宗接代」的緊箍咒之後，就算結了婚，當然不會願意再自找麻煩多生兒女了。

段宜康表示，如果依國發會和中研院的推估，2025年台灣65歲以上老人超過人口的20%（現在約15%）；40年後更達42%，75歲以上是25%！

段宜康強調，台灣已經是全世界人力赤字最嚴重的國家，我們應該誠實面對這個困境「我建議的解決之道，過去在立法院講過很多次：就是檢討移民政策」。

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