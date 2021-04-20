「只有8+9在生小孩」高學歷不生　網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

▲有網友發現，現在都是8+9在生小孩，高學歷卻不生，對於台灣的未來感到堪慮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

美國中情局（CIA）日前公布全球2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家，相關話題在網路上引發熱烈討論，有不少網友從日常生活的經驗中觀察到，喜歡逞兇鬥狠的8+9，生育率比較高，反而是高學歷族群不愛生小孩，令人對於台灣的未來感到憂慮。

原PO發文表示， 現在一般家庭、有錢家庭都不太生小孩了，反倒是8+9都在生小孩，還在IG發文說自己以前打打殺殺，現在金盆洗手，要成為一個愛妻小的好男人，然後一定會附上一張在雙B面前抱老婆小孩的照片，接著就會被一堆89妹轉發，認為這樣好帥氣，大家都不生，只剩8+9在生，階級複製，以後台灣會不會到處都是神明的孩子？該怎麼辦，這樣的台灣以後會變成什麼樣子？

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▲有網友認為，8+9一直生小孩，讓電影《蠢蛋進化論》的劇情成為現在進行式。（圖／記者游宗樺攝）



網友在推文中表示，「你可以參考電影《蠢蛋進化論》」、「真的變成蠢蛋島」、「《蠢蛋進化論》神片，以為是搞笑片結果是紀錄片」、「《蠢蛋進化論》，會看到怕的紀錄片」、「會吵著把陣頭，爆改塑膠車加入奧運項目」、「看川粉就知道了，世界最強國家，結果一堆弱智反口罩」、「已經是進行式了 ，沒看到路上智障+9越來越多」。

但也有人認為，「全世界的當權者最喜歡的就是不會思考複製品」、「有差嗎，等8+9大量繁殖，我都要死了，看不到那一天吧，無感」、「不會怎樣啊，又不是說有錢人沒生，自然會有人奴役好底層蠢蛋或8+9，一點本來就不是啥問題，太聰明才麻煩」。

《蠢蛋進化論》（Idiocracy）是一部2006年的美國科幻喜劇，劇情的背景論述，因為在21世紀聰明的人都選擇不生育，最愚蠢的人類卻大量生殖，導致了人類逐漸變得愚蠢。一位擁有人類平均智商的美國下士軍官圖書管理員，與一名性工作者自願參與軍方的實驗，從21世紀陰錯陽差來到了500年後的世界，發現自己成為了最聰明的人類。

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