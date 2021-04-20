　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸單身人口「超過2億」！出生率連降　專家曝：這兩點是主因

▲玩樂,正妹,美女,自拍,擺pose示意圖（圖／CFP）

▲大陸現在有2億單身人口，同樣也面臨結婚率、出生率都連降的問題（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

美國中情局（CIA）日前才公布數據，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家，然而面對少子化問題的不僅是台灣，大陸也同樣面臨出生率下降的問題，不僅單身人口高達2億人，即使已經開放自由生育，出生率還是連4年下降。

根據《人民日報》報導， 民政部數據顯示，2018年大陸單身成年人口達2.4億，超過7700萬人獨居，預計到2021年，這一數字會上升到9200萬人，《2019年民政事業發展統計公報》數據也顯示，自2015年-2019年，結婚率連4年下降。

▲▼大陸結婚率連4年降低。（圖／2019年民政事業發展統計公報）

▲大陸結婚率連4年降低。（圖／2019年民政事業發展統計公報）

大陸國家統計局數據顯示，經濟越發達地區的結婚率越低，經濟發達地區消費高、工作壓力大，房價+醫療+教育高成本讓年輕人對結婚望而卻步，最後只能結不起。

中央財經大學「社會與心理學院」副院長丁志宏表示， 「隨著社會的變遷，現代育齡人口的生育環境和生育目的和傳統有很大不同。過去，生產力水平低，人們的消費結構比較單一，消費水平比較低，生育的目的就是增加家庭勞動力，生育是結婚之後必有經歷。」

丁志宏說，但現代社會，人們的消費結構、消費水平都有了明顯的變化，生育的目的更加多元化，生育的動機更加理性化，結婚之後也未必經歷生育過程，生育也從早期的「行政性」生育變為現代的「自主性」生育，所以在政策放寬生育限制之後，生育率不僅沒有上升，反而降低了。

▲▼媽媽,懷孕,寶寶,嬰兒,母愛,母親示意圖。（圖／CFP）

▲即使大陸開放自由生育，出生率還是持續下降。（圖／CFP）

丁志宏補充，這種降低，除了學者們探討的生育、養育成本外，還有育齡夫婦對未來生活質量預期下降的擔憂，這也往往影響著育齡夫婦的生育意願。當然，在鼓勵人們多生上，目前還缺乏理論強有力的支持。

丁志宏院長舉例說明，在「自主生育」時代，引導人們願意生，多生，應該從以下幾方面發力，首先要有引導人們多生的理論支持，這樣才能「名正言順」，政策才能得到更多實效；其次是基於生育目的的多元化，要深入調查人們生育的需求和訴求，尤其要深入了解生完第一個孩子之後，生育二孩需要滿足的條件，制定精準政策。

最後，丁志宏表示，生育本質上是社會性的，要宣傳生育是社會責任的重要性，「人類的歷史，一直都是人口不斷變遷的歷史」，要學會把當前人口的變遷放在歷史中考察，不要因為一時的變化而焦慮，否者，過度的、不科學的干預會導致未曾預期的後果。

►曾國城大推的益生菌6600元直殺2980元！

ET快訊
重機女神「車頭燈太亮」！出沒地點曝　老司機：整條路香起來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸單身人口「超過2億」！出生率連降　專家曝：這兩點是主因

停上人行道！他倒車撞趴老婦「輾壓拖行」...下場慘曝

反對台灣撐香港　國台辦說民進黨要對話是「假惺惺」

相親男嗑30盤羊肉！只說一句「味道好」吃完走人...女崩潰：我買的單

睡醒就可以看到玉龍雪山！　雲南雙層臥舖火車推「VIP家庭包廂」

試管藏活毒！　海關機靈攔截「世界上最危險螞蟻」

風景區設「媳婦給婆婆哺乳」雕像！民眾檢舉被嗆：年輕人不懂

陸外交部：美日在人權問題上　對中國及世界人民有「欠帳」

909萬畢業生仍缺工！　陸電子廠3萬請人...隔壁廠加8000直接搶走

三寶打錯檔！下秒往後暴衝「懸吊3m高空」...路人全嚇歪

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

短褲男「1人占3位」被長輩糾正 下秒暴怒鬧衝突狂吼：廢物老人

大陸單身人口「超過2億」！出生率連降　專家曝：這兩點是主因

停上人行道！他倒車撞趴老婦「輾壓拖行」...下場慘曝

反對台灣撐香港　國台辦說民進黨要對話是「假惺惺」

相親男嗑30盤羊肉！只說一句「味道好」吃完走人...女崩潰：我買的單

睡醒就可以看到玉龍雪山！　雲南雙層臥舖火車推「VIP家庭包廂」

試管藏活毒！　海關機靈攔截「世界上最危險螞蟻」

風景區設「媳婦給婆婆哺乳」雕像！民眾檢舉被嗆：年輕人不懂

陸外交部：美日在人權問題上　對中國及世界人民有「欠帳」

909萬畢業生仍缺工！　陸電子廠3萬請人...隔壁廠加8000直接搶走

三寶打錯檔！下秒往後暴衝「懸吊3m高空」...路人全嚇歪

快訊／台鐵電聯車擦撞轎車　嘉義溪洲平交道深夜傳事故

「只有8+9在生小孩」高學歷不生　網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

竹聯幫大哥性侵少女逼清洗！判刑4年設局陷害　一個理由提早出獄

台灣生育率墊底「關鍵在外配」　財經網美：房子當然是一種投資

大陸單身人口「超過2億」！出生率連降　專家曝：這兩點是主因

H奶車手「賣裸照」帳號被鎖慘虧1千多萬　乾脆改拍鹹濕片更賺

王高成／「和平解決兩岸問題」　《聯合聲明》蘊含美日對台海穩定期盼

3歲女兒愛上水行俠！要求「共享早餐」…巨石強森寵女暖翻

空姐曝劉德華「私下愛妻舉動」！機上只做1件事…狂讚：人間極品

網球美女穿透膚蕾絲「大腿赤裸誘惑」　網喊：拜託比賽時穿吧！

5年前歐告「被丟火爐」差點燒死　遇見她狂胖30公斤！變長毛黑豬

大陸熱門新聞

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

人行道倒車撞趴老婦！下場慘曝

製造業缺工！ 陸電子廠3萬請人...隔壁廠加8000直接搶走

大陸單身人口「超過2億」！專家曝：這兩點是主因

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

瞞男友約炮嫁富二代！抖音女神傳遭退婚

84歲老教授徵婚！找22至40歲嫩妻

不滿台挺港　國台辦說民進黨假惺惺

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

相親男嗑30盤羊肉閃人！女崩潰：我買的單

1.3億人看他「寸拳」斷飛花崗岩　

陸景區立「媳婦餵婆婆喝母乳」雕像被檢舉

拜登政府干預蓬佩奧訪台？

更多熱門

相關新聞

林靜儀點破少子化盲點：解除男性有房有車才值得婚配偏見

林靜儀點破少子化盲點：解除男性有房有車才值得婚配偏見

美國中情局（CIA）日前公布全球2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家。對此，前立委林靜儀醫師在臉書發文分析，生育的議題有很多理智與不理智的因素，其中包括應該要解除傳統文化對於媳婦的壓力，以及男性要「有房有車」才值得婚配的偏見。

恐怖價值觀害女性不敢生！　段宜康：該檢討移民政策

恐怖價值觀害女性不敢生！　段宜康：該檢討移民政策

統測人數創新低　這學群竟成長24％

統測人數創新低　這學群竟成長24％

生育率低是好事！　網：7、8年級不怕中年失業

生育率低是好事！　網：7、8年級不怕中年失業

偏鄉小學福利！轉學過來「房租只要1250元」

偏鄉小學福利！轉學過來「房租只要1250元」

關鍵字：

生育率少子化

讀者迴響

熱門新聞

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

阿滴染髮影片意外曝戀情！

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

防彈聯名麥當勞推「BTS套餐」發行名單有台灣

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

即／高雄3區21日起「緊急停水」

嘻小瓜傳訊廠商「上次忘記說謝謝」打錯字…一看崩潰了

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面