大陸單身人口「超過2億」！出生率連降　專家曝：這兩點是主因

▲大陸現在有2億單身人口，同樣也面臨結婚率、出生率都連降的問題（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

美國中情局（CIA）日前才公布數據，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家，然而面對少子化問題的不僅是台灣，大陸也同樣面臨出生率下降的問題，不僅單身人口高達2億人，即使已經開放自由生育，出生率還是連4年下降。

根據《人民日報》報導， 民政部數據顯示，2018年大陸單身成年人口達2.4億，超過7700萬人獨居，預計到2021年，這一數字會上升到9200萬人，《2019年民政事業發展統計公報》數據也顯示，自2015年-2019年，結婚率連4年下降。

▲大陸結婚率連4年降低。（圖／2019年民政事業發展統計公報）



大陸國家統計局數據顯示，經濟越發達地區的結婚率越低，經濟發達地區消費高、工作壓力大，房價+醫療+教育高成本讓年輕人對結婚望而卻步，最後只能結不起。

中央財經大學「社會與心理學院」副院長丁志宏表示， 「隨著社會的變遷，現代育齡人口的生育環境和生育目的和傳統有很大不同。過去，生產力水平低，人們的消費結構比較單一，消費水平比較低，生育的目的就是增加家庭勞動力，生育是結婚之後必有經歷。」

丁志宏說，但現代社會，人們的消費結構、消費水平都有了明顯的變化，生育的目的更加多元化，生育的動機更加理性化，結婚之後也未必經歷生育過程，生育也從早期的「行政性」生育變為現代的「自主性」生育，所以在政策放寬生育限制之後，生育率不僅沒有上升，反而降低了。

▲即使大陸開放自由生育，出生率還是持續下降。（圖／CFP）



丁志宏補充，這種降低，除了學者們探討的生育、養育成本外，還有育齡夫婦對未來生活質量預期下降的擔憂，這也往往影響著育齡夫婦的生育意願。當然，在鼓勵人們多生上，目前還缺乏理論強有力的支持。

丁志宏院長舉例說明，在「自主生育」時代，引導人們願意生，多生，應該從以下幾方面發力，首先要有引導人們多生的理論支持，這樣才能「名正言順」，政策才能得到更多實效；其次是基於生育目的的多元化，要深入調查人們生育的需求和訴求，尤其要深入了解生完第一個孩子之後，生育二孩需要滿足的條件，制定精準政策。

最後，丁志宏表示，生育本質上是社會性的，要宣傳生育是社會責任的重要性，「人類的歷史，一直都是人口不斷變遷的歷史」，要學會把當前人口的變遷放在歷史中考察，不要因為一時的變化而焦慮，否者，過度的、不科學的干預會導致未曾預期的後果。

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