考生大減7000人！四技二專統測人數創新低　電機電子群竟成長24％

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考生大減7000人！四技二專統測人數創新低　「電機與電子群」竟成長24％

▲110年大學學測，考生核對證件進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲110年四技二專統測考生人數創新低，相比去年大減7000人。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

110年四技二專統測將於5月登場，根據技專校院入學測驗中心統計，這次的考生人數創下歷年最低的紀錄，僅88,310人報考，其中又以餐旅群減逾2000人最多，而電機與電子群則成長了約2成3，推測是疫情與就業市場造成考生在選擇志向上，有了不同方面的考量。

受少子化影響，今年四技二專統測報考人數創下新低，和去年相比少了6825人，和90學年度相比更是少了近15萬人，減少比例62.83％。二技部分則有7866人報考，較去年減95人，兩者相加總共9萬6176人報名，首次跌破10萬人，不過選擇跨考電機與電子群科的考生達2068人，創三年新高，比去年成長23.6％。

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數據顯示，今年報考人數最多的前五名依序為商業與管理群16,393人、餐旅群14,209人、設計群8,107人、機械群7,812人與電機與電子群資電類7,223 人，和去年排序相同。值得注意的是，多數群類報名人數都衰退，其中又以餐旅群減少2277人（1成3）最多，不過電機與電子群卻逆勢成長，考生比前一年成長2成3，是近3年新高。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平解釋，電機與電子的跨考組合人數之所以能成長推測與產業需求有關。另外，餐旅群減少可能與教育部近年不再開放餐旅科系增設名額，以及餐旅生發現科大文憑不能帶來更高的薪資等報酬有關。

另外，化工群、機械群今年的報考人數不再持續往下掉，推測是政策鼓勵考生就讀工業相關群類，以滿足產業人力需求有關，而商管類也因強調畢業前要實作，包括實習或專題製作等，對就業有幫助，吸引一定考生報名。

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